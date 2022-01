Timi Zajc, Anže Lanišek, Peter Prevc in Lovro Kos so bili slovenski junaki v Zakopanah.

Timi Zajc, Anže Lanišek, Peter Prevc in Lovro Kos so bili slovenski junaki v Zakopanah. Foto: Reuters

Slovenski skakalci so v Zakopanah spisali poezijo. Na generalki pred zimskimi olimpijskimi igrami so na moštveni preizkušnji deklasirali konkurenco in drugouvrščene Nemce premagali za debeleih 67 točk, kar je rekordna slovenska zmaga. To je bila že enajsta ekipna slovenskih orlov in pri vseh je imel prste vmes Peter Prevc, ki je v soboto navdušil kot v šampionskih časih. Lovro Kos in Anže Lanišek sta dočakala prvenec, Timi Zajc se je pred tem že veselil enkrat.

V smučarskih skokih imajo ekipne tekme posebno težo, zlasti za trenerje, ki najraje vidijo, da imajo več svojih skakalcev odlično razpoložene kot le enega. Robert Hrgota je imel to smolo, da je moral svoj prvenec zaradi stika z okuženo osebno na covid-19 izpustiti. A ga je uspeh njegovih fantov razveselil tudi na domačem kavču, s katerega je zagotovo tudi sam poletel v zrak, ker so slovenski orli v sestavi Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek skakali kot v transu. Brez napake.

Na uvodni ekipni tekmi v tej sezoni v Wisli so bili tretji, na drugi pred nekaj dnevi v Bischofshofnu četrti, a so bili streljaj od zmage, če se ne bi Petru Prevcu pri dolgih daljavah ponesrečilo pri doskoku.

Peter Prevc se je podpisal pod vse zmage, ta je bila rekordna

In prav slovenski šampion je v zadnjem obdobju v odlični formi, kar je pokazal v Zakopanah. Kraj, ki je za slovenske orle nekaj posebnega. Kar trikrat so se zdaj že veselili zmage na moštveni preizkušnji. Najstarejši od bratov Prevc je bil celo najboljši posameznik med vsemi nastopajočimi, kar bi pomenilo zmago, če bi tekma štela za posamično. Pokazal je skoka kot v šampionskih časih.

Peter Prevc je v Zakopanah skakal kot v šampionskih časih. Foto: Guliverimage

In prav Peter se je podpisal pod vseh enajst zmag, kolikor so jih zabeležili naši skakalci na ekipnih tekmah. Zajc je po novem pri dveh, tako kot Hrgota pa sta prvenec dočakala še Kos in Lanišek. Drugouvrščeni Nemci so zaostali za ogromnih 67 točk, tretji Japonci pa še 0,6 točke več. In to je bila rekordna zmaga Slovenije, saj ob preteklih desetih uspehih nikdar niso slavili s tako visoko razliko.

Odlična uvertura pred Pekingom

In kaj lepšega je, da naši skakalci dvigujejo formo pred osrednjim vrhuncem sezone, zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu. Slovenija že ima skakalne medalje na največjem zimskem olimpijskem dogodku. Vse od osamosvojitve Slovenija šteje tri odličja. Najprej so v Salt Lake Cityju leta 2002 Damjan Fras, Robert Kranjec, Primož Peterka in Peter Žonta postali bronasti, kot zadnji je spisal olimpijsko pravljico Peter Prevc v Sočiju 2004. Na manjši skakalnici je postal srebrn, na večji bronast. Pod zastavo bivše Jugoslavije je Matjaž Debelak v Calgaryju leta 1988 skočil do brona, ekipa v sestavi Debelak, Miran Tepeš, Primož Ulaga in Matjaž Zupan pa je bila srebrna.

Anže Lanišek je skakal kot zadnji in potrdil suvereno rekordno zmago slovenske reprezentance. Foto: Guliver Image

Ob takšnem skakanju bi se lahko zgodilo, da bi se skakalna bera v Pekingu nadgradila. A prej skakalce čaka še nedeljska posamična tekma v Zakopanah in kar dve postojanki svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu in Willingenu, kjer pa bodo le posamične preizkušnje.

Vse slovenske ekipne zmage v smučarskih skokih