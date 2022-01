"Uspelo nam je nekaj vrhunskega, cela ekipa je bila vrhunska"

Slovenski skakalci so na ekipni tekmi v Zakopanah dosegli 81. slovensko zmago v svetovnem pokalu, enajsto ekipo. Prav vsi štirje so izvrstno opravili svoje delo. Pomočniku glavnega trenerja Gašperja Vodana se je lahko smejalo: "Super dan za nami! Čestitke fantom za super rezultat, vsi so svoje delo oddelali vrhunsko. Jutri gremo dalje, vsi štartamo iz ničle. Potrebno se bo umiriti in ponoviti skoke in upati še na kakšen tak rezultat." Se je Vodan v prvi izjavi že ozrl proti nedeljski posamični tekmi.

Lanišek Foto: Guliver Image Uvrstitev na stopničke je bila najbolj posebna za najmlajšega 21-letnega Lovra Kosa, saj je sploh prvič v svetovnem pokalu zmagal. "Prvič na najvišji stopnički in to z ekipo. Res je lep občutek, da sem to veselje lahko delil z ostalim. Zares nepozabno!"

Za Petra Prevca je to že 34. zmaga v svetovnem pokalu (prva po dveh letih), enajsta ekipna. Peter se je z ekipo prvič veselil leta 2012. "Za vsemi nami je super dan. Vsem nam je uspelo prikazati zelo dobre skoke. Končno se nam je tudi na ekipnih tekmah sestavilo, kar se nam je morda prej v sezoni malo podiralo." Pred tednom dni so bili namreč v Bischofshofnu četrti, na prvi ekipni tekmi te zime decembra v Wisli pa tretji. Če bi šlo za posamično tekmo, bi Peter s svojima skokoma 133,5 in 140,5 metra prav tako zmagal.

Zajc Foto: Guliver Image "Lahko smo zelo veseli. Uspelo nam je res nekaj vrhunskega, cela ekipa je bila vrhunska," je poudaril Timi Zajc. Prav ima: Kos je skočil 126,5 in 123,0 m, Zajc 125,5 in 134,0 m, Anže Lanišek pa ob 129,0 in 140,5 metra. "Res sem vesel, da nam je končno uspelo. V Bischofshofnu smo imeli veliko smole, že tam bi bilo lahko kaj več. Pokazali smo, iz kakšnega testa smo, res smo naredili prave skoke," pa je dodal Lanišek.