Mikaela Shiffrin tik pred OI zamenjala trenerja

Lackie je s Shiffrinovo sodeloval šest let. V ekipi je srbel za moč in kondicijo ter hitre discipline. Direktor ameriške ekipe Jesse Hunt je potrdil zamenjavo in pristavil, da bo Shiffrinova odslej več sodelovala z ameriško reprezentanco.

Po poročanju Skiracing.com je Lackie trenutno doma v Kanadi, kjer se zdravi zaradi bolezni covid-19. Prav dolgotrajno okrevanje naj bi bilo tudi eden od vzrokov za razhod. "Glede na nenehne izzive covid-19 in glede na to, da je Jeff že nekaj tednov v Kanadi, smo se odločili, da se ne bo vrnil v ekipo Shiffrinove za Peking," je ob tem dejal Hunt.

Ponosen, da so razvili vsestransko smučarko

"Pomembno je, da ima Mikaela okoli sebe ekipo, ki ji bo sposobna zagotoviti tisto, kar potrebuje, zlasti pred nečim tako stresnim, kot so olimpijske igre. Sprejeli so odločitev, da me zamenjajo, neverjetno sem ponosen na to, kar mi je uspelo z Mikaelo doseči v zadnjih šestih letih. Ponosen sem, da lahko rečem, da smo razvili vsestransko smučarko, ki je zelo konkurenčna v vseh disciplinah. Še veliko lahko naredi. Njej in ekipi želim vso srečo in upam, da ji bo šlo na Kitajskem dobro," pa je razhod komentiral Lackie, ta naj bi v prihodnje deloval z ameriško ekipo v evropskem pokalu, v katerem je prej delal Coley Oliver, ki ga je zamenjal v ekipi Shiffrinove.

Glavni trener Mikaele Shifrin ostaja Mike Day, vodja ekipe pa njena mama Eileen Shiffrin.