Šokanten predlog uničil sanje dvakratne olimpijske prvakinje

Olimpijski upi južnokorejske zvezdnice hitrostnega drsanja Shim Suk Hee za nastop na igrah v Pekingu so se porušili, saj je izgubila sodno bitko zaradi dvomesečne prepovedi, ki jo bo izključila z iger, poročajo lokalni mediji. Shimova je ena najuspešnejših tekmovalk na kratke steze, saj ima že štiri olimpijske kolajne, od tega dve zlati, ki ju je osvojila z južnokorejsko štafeto na olimpijskih igrah 2014 in 2018.

Decembra ji je korejska drsalna zveza (KSU) izrekla dvomesečni suspenz zaradi žaljivk na račun sotekmovalk, zaradi česar je njen nastop na igrah v Pekingu visel na nitki. 24-letnica je poskusila srečo na sodišču in upala, da bo sodišče razveljavilo prepoved, a jo je danes zavrglo.

Sodišče se je strinjalo z drsalno zvezo, da so njena sporočila trenerju "kršila kodeks ravnanja reprezentance". O sporočilih, ki jih je drsalka poslala svojemu trenerju med olimpijskimi igrami v Pjongčangu leta 2018, so lokalni mediji prvič poročali že oktobra.

Foto: Guliverimage

Šokanten predlog

V sporočilih je Shimova predlagala, da bi lahko spotaknila svojo reprezentančno kolegico Choi Min Jeong, če bi tekmovali na isti tekmi v Pjongčangu.

Obe drsalki sta na koncu nastopili v finalu žensk na 1000 metrov in se v zadnjem delu zapletli, zaradi česar sta padli in trčili v steno. Shimovo so diskvalificirali, Choijeva pa je bila četrta. Preiskovalci so leta 2018 na prizorišču iger sklenili, da Shimova takrat ni namerno sabotirala Choijeve, pri tem pa navajali pomanjkanje dokazov.

Oktobra pa so se v javnosti pojavila sporočila, ki so zgodbo postavila v drugačno luč. Shimova se je ob razkritju sporočil opravičila za svoje "nezrelo vedenje".

Južnokorejski šport je v zadnjih letih doživel številne primere ustrahovanja, še piše AFP, zlorabe in slabega ravnanja, zlasti pri hitrostnem drsanju na kratkih stezah.

Žrtev spolne zlorabe

Shimova je namreč žrtev zlorabe, pri čemer so enega od njenih trenerjev, ki sicer ni bil vpleten v primer pošiljanja sporočil, lani zaprli za več kot desetletje, ker jo je vrsto let spolno napadal.