Nova desetletna kazen za trenerja dvakratne olimpijske prvakinje

Gre za eno večjih afer v južnokorejskem športu. Shimova, olimpijska zmagovalka v hitrostnem drsanju na kratkih razdaljah v disciplini 3000 m štafeta v Sočiju in domačem Pyeongchangu, je pred dvema letoma ovadila svojega nekdanjega trenerja Jae-beoma Choja in ga obtožila, da jo je leta spolno zlorabljal, prvič takrat ko je bila mladoletna, stara 17 let.

Okrožno sodišče v Suwonu je v četrtek v celoti sledilo obtožnici in Choja obsodilo na 10 let in pol kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletne osebe.

"Obtoženi je s silo storil spolni napad, pri čemer je izkoristil žrtvino nemoč upreti se svojemu trenerju," je po poročanju tiskovne agencije Yonhap presodilo sodišče.

Cho je bil že januarja 2019 obsojen na 18 mesecev zapora zaradi ločenih obtožb zaradi telesne zlorabe Shimove. V zaporu bo vsega skupaj moral preživeti 12 let.