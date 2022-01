Zaostrovanje pri Petru Prevcu, Cene bi rad imel težjo torbo

Zadnje predstave slovenskih skakalcev v Zakopanah so pokazale, da slovenska moška ekipa pluje v pravo smer, kar je dober obet pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu, ki se nezadržno približujejo. Vsi se zavedajo, da bodo na Kitajskem štele le medalje, zato bodo naredili vse, da zadržijo in nadgradijo trenutno formo. A to ni edina skrb, saj se želijo spretno izogniti tudi koronavirusu, ki se v zadnjem obdobju zelo hitro širi med ljudmi.

Skakalci so imeli že danes zadnje medijske obveznosti pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo začele 4. februarja. Zaradi dobre forme so pričakovanja javnosti razumljivo visoka. Medalja je tista, ki na tovrstnih igrah šteje, in tega se v našem taboru dobro zavedajo.

Slovenska moška ekipa za zimske olimpijske igre Lovro Kos, Anže Lanišek, Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc

A preden bodo prišli na Kitajsko, jih čaka še kar nekaj dela. Najprej bodo morali prestati pasti naslednjih dveh postojank svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu in Willingenu. Na poti do Pekinga je še morebitna ena prepreka, ki je ne želi srečati nihče. Koronavirus, ki se z različico omikron širi z neverjetno hitrostjo. Smučarska tekačica Eva Urevc je bila na primer pozitivna na testu in se je, kot kaže, še pravi čas srečala z okužbo, saj bo do odhoda na Kitajsko že končala karanteno. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da športniki ne bodo smeli odpotovati na Kitajsko, kar bi bil veliko šok za vse, saj so igre vendarle le vsaka štiri leta in pomenijo osrednji vrhunec zime.

"Neprimeren čas za okužbo s koronavirusom"

"Za vsako malenkost gledaš, ali je potrebna. Fizični obisk, recimo. Na sploh se je že začelo z merjenjem temperature, vnašanjem podatkov v aplikacijo. Če za en dan zgrešiš pri vnosu, ostaneš doma zaradi takšne malomarnosti. Od ponedeljka bo, če postaneš pozitiven, velika škoda, da zaradi takšne malenkosti izgubiš tak dogodek," pravi Cene Prevc, ki se je v Zakopanah po krajši odsotnosti zaradi osebnih razlogov spet vrnil v karavano smučarskih skokov in pokazal, da je zadržal raven dobrega skakanja. Peter Prevc je v Zakopanah dodobra divgnil raven skakanja. Foto: Guliver Image

Preventivi namenja veliko pozornosti njegov brat Peter, ki bo nastopil na četrtih olimpijskih igrah in se lahko pohvali z dvema odličjema iz Sočija 2014 (srebrna in bronasta medalja): "Skrb je. V domačem okolju sem zelo zaostril ukrepe, kar zadeva stike. Veliko samotestiranja je tudi v družinskem krogu. Neprimeren čas je, da bi se ravno zdaj okužil."

Oprijemljivi rezultati, ki pred osrednjim vrhuncem sezone vlivajo upanje na medaljo

Če zaradi največjega sovražnika na svetu v teh časih vlada negotovost, pa je lep pogled na dosežke slovenskih orlov. Zadnja postojanka v Zakopanah je bila sanjska. Na ekipni tekmi so dobesedno pometli s konkurenco, kar je velik kapital, a hkrati tudi opozorilo, poudarja najizkušenejši med njimi, Peter: "Ekipna tekma je bila res nekaj takega, kar se redko zgodi. Da je ena ekipa tako suverena. Vsi smo odlično skakali. Ni bilo večjih spodrsljajev, čeprav sta imeli dve skupini težke pogoje. Naša dva sta veliko pridobila. To je dobrodošlo. Te zmage, dobri rezultati so lahko tudi past pred olimpijskimi igrami. To pred igrami nič ne pomeni. Moraš delati, kot da zmage ni. Da grizeš, greš naprej."

Cene Prevc bo debitiral na olimpijskih igrah, domov pa bi rad prinesel težjo torbo. Razlog? Medalja.

Za slovenske skakalce so bile to druge ekipne stopničke v tej sezoni, potem ko so bili že tretji v Wisli. A smo govorili tudi o posamičnih, kar je dodaten razlog za optimizem pred osrednjim vrhuncem sezone v Pekingu. Anže Lanišek je zmagal in bil drugi v Ruki, pretekli konec tedna še tretji v Zakopanah – v skupnem seštevku je odličen šesti, Timi Zajc je bil tretji v Engelbergu, Lovro Kos tretji na novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchen, Cene Prevc se je že večkrat v tej zimi sukal okoli stopničk, dodobra pa je raven skakanja v Zakopanah dvignil najstarejši od bratov Prevc.

Lanišek postopno naprej, ne želi prehitro delati sklepov

Od peterice slovenskih orlov sta le zadnji in Zajc tista, ki sta že okusila slast zimskih olimpijskih iger. Zanimivo pa je, da na glas o medalji govorita Cene in Lovro, ki bosta debitirala na igrah pod petimi krogi. "Od začetka sezone je zame pomembno, da sem stalno zraven. Kar sem manjkal, sem bil po svoji želji. Če bom odskakal, kot sem do zdaj, bom zadovoljen. Da bodo skoki na ravni, kot želim pokazati. Da jih pokažem na olimpijskih igrah, kjer je pritisk. Na vsake štiri leta je vendarle tekma. Če bo torba težja zaradi kovine, bo še toliko lepše," so spodbudne besede Ceneta Prevca.

Anže Lanišek bo na igrah v Pekingu osrednji slovenski adut za medaljo, tudi on pa bo prvič nastopil na največjem zimskem športnem dogodku. Foto: Reuters

Osrednji slovenski adut za odličje bo po predstavah Lanišek, ki se je dobro spopadel s pritiskom na lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je nato na manjši napravi skočil do bronaste medalje. Po prvenstvu je vsem pokazal, da je bila ta tudi njegov cilj. Verjetno kaj drugače ni v njegovi glavi niti letos: "Medalje res štejejo, a je pot zelo dolga. Kar veliko stvari je treba dati čez. Veliko dni do tistih tekem, ko se bo vse dogajalo. Sklepov ne želim delati prekmalu. Treba je iti iz skoka v skok, iz dneva v dna. Potem se bo videlo, kako bo."

Moški se bodo v Pekingu za medalje bojevali 6. februarja na srednji skakalnici, dan pozneje na tekmi mešanih ekip (dva fanta in dve dekleti), 12. februarja na veliki skakalnici in 14. februarja še na ekipni preizkušnji.