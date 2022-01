Smola Slovenke pred odhodom v Peking

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Slokar bo v Pekingu nastopila vsaj v slalomu in veleslalomu. Foto: Guliverimage

Olimpijske igre v Pekingu se nezadržno približujejo, oči slovenskih športnikov pa se tako vse pogosteje obračajo proti Pekingu, kjer se bodo med 4. in 20. februarjem mudili najboljši športniki z vsega sveta. Med njimi bo prvič tudi alpska smučarka Andreja Slokar, ki se lahko kot edina Slovenka v tej sezoni pohvali z zmago v svetovnem pokalu. Pred odhodom na olimpijske igre se je slovenska smučarka soočila tudi z okužbo s koronavirusom, tudi pred tem pa je imela v tej sezoni nekaj zdravstvenih težav.

Štiriindvajsetletna slovenska smučarka Andreja Slokar je v tej sezoni naredila velik korak naprej. Na prizorišču v Lech Zürsu je novembra postala prva Slovenka z zmago na paralelnih tekmah v ženski in moški konkurenci, s tem pa je postala enajsta Slovenka, ki se lahko pohvali vsaj z eno zmago na tekmah za svetovni pokal. Po odličnem začetku sezone je sledil manjši padec, ki ga je dodatno pokvarila še okužba s koronavirusom, ki je Ajdovki med drugim preprečila nastop tudi na dveh tekmah v Kranjski Gori.

"Že ob vstopu v sezono se nisem počutila najbolje, četudi so bili rezultati precej dobri. Potem sem zbolela, ne za koronavirusom, in od takrat najprej je šlo vse navzdol. Koronavirus mi je pustil še najmanj posledic, tista bolezen pred tem je bila malo večji zalogaj. Zdaj se počutim približno tako kot celotno sezono, tako da se nimam kaj veliko za pritoževati," je o svojem trenutnem počutju povedala Slokarjeva, ki je s tem izgubila nekaj treningov, udeležila pa se je dveh tekem evropskega pokala.

Zaradi okužbe s koronavirusom je izpustila tudi tekmi za Zlato lisico. Foto: Guliverimage

Koronavirus pustil nekaj utrujenosti

Na prizorišču Orcières-Merlette 1850 je v Franciji v veleslalomu na eni tekmi osvojila enajsto mesto, enkrat pa je odstopila. "Moram reči, da na srečo s koronavirusom nisem imela večjih težav, bila sem le malce utrujena, kar se mi malenkost pozna še zdaj. Temu primerno poskušam tudi prihraniti nekaj več energije," je dejala Slokarjeva.

Smučarke v tehničnih disciplinah do začetka olimpijskih iger v Pekingu čaka le še ena tekma na Kronplatzu v Italiji, kjer se bodo dekleta pomerila v veleslalomu. Nato bo sledil odhod na Kitajsko. Smučarke v tehničnih disciplinah najprej čaka tekma v veleslalomu, ki se bo odvila v noči na ponedeljek, 7. februarja, dva dni kasneje bo na sporedu še slalom. V Pekingu bo Slokarjeva ena izmed glavnih slovenskih adutov za visoko uvrstitev.

Novembra je slavila na edini paralelni tekmi v tej sezoni svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Iskreno pred začetkom sezone nisem pričakovala, da mi bo šlo tako dobro. Pravzaprav so vse tekme v svetovnem pokalu zame nekaj novega, in tako bodo tudi olimpijske igre. Moram pa reči, da bolj kot se igre približujejo, bolj vse skupaj zame postaja realnost, bolj se zavedam, kaj nas čaka. Prej se tega sploh nisem zavedala, zdaj pa že čutim malo adrenalina," pravi slovenska smučarka.

Foto: Guliver Image

Slokarjeva bo na Kitajskem zagotovo nastopila v slalomu in veleslalomu, za ekipno tekmo pa slovenska zasedba še ni znana. "Če bom nastopila tudi na ekipni tekmi, se bom seveda tako kot vedno zelo potrudila. Te tekme so mi zelo zabavne, tako da bomo videli. Rezultatskih ciljev si za Peking nisem postavljala, sledim temu, kar delam že celo sezono," je dejala nasmejana Ajdovka, ki upa, da bo na prizorišču olimpijskih iger dobila tudi nekaj dobrega treninga.

"Čas za trening bomo dobili na Kitajskem pred tekmami. Zdaj tega časa ni, ker nas čaka še ena tekma. Tako da bo v Pekingu dovolj časa. Razmišljam o Pekingu, a poskušam ne preveč, ker si ne želim dajati prevelikih pritiskov. Zame bo to največja tekma do zdaj, bližje kot je, bolj jo čutim, in res že komaj čakam, da se vse skupaj začne," je še sklenila Slokarjeva.

