Italijansko veselje skazil hud padec Sofie Goggie

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sofia Goggia se je po padcu odpeljala do cilja.

Sofia Goggia se je po padcu odpeljala do cilja. Foto: Guliverimage

Italijanka Elena Curtoni je v domači Cortini d'Ampezzo dobila šesti ženski superveleslalom za svetovni pokal v tej sezoni. Drugo mesto je osvojila Avstrijka Tamara Tippler (+0,09), tretja je bila Švicarka Michelle Gisin (+0,24). Preizkušnjo je zaznamoval grd padec Sofie Goggie, ki ima po prvih informacijah hude bolečine v levem kolenu. Kot edina Slovenka je nastopila Maruša Ferk, ki pa je visoko zaostala za vodilno Italijanko in ostala brez točk. Ilka Štuhec je zaradi bolečin v kolenu, ki jih je začutila na včerajšnjem smuku, že pred preizkušnjo odpotovala v domovino.

V Cortini d'Ampezzo je bil danes na sporedu še superveleslalom. Najhitreje je s progo opravila Elena Curtoni, le devet stotink je za njo zaostala Avstrijka Tamara Tippler, tretje mesto pa je osvojila Švicarka Michelle Gisin.

Zmagovalka Elena Curtoni. Foto: Guliverimage

S številko 13 se je na progo podala vodilna v seštevku superveleslaloma in zmagovalka sobotnega smuka, Italijanka Sofia Goggia, ki je po dobrih vmesnih časih grdo padla. Na enem izmed delov proge ji je vzelo levo smučko, grdo jo je raztegnilo, ob tem ji je obrnilo tudi koleno, nato je naredila salto in pristala na hrbtu. Po nekaj trenutkih v hudih bolečinah, se je nato nato vendarle pobrala. S pomočjo delavcev si je nadela smuči in prismučala brez pomoči v cilj.

🔵#Sci Spavento per Sofia #Goggia caduta nel Superg di Cdm di #Cortina a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino. L'azzurra sarà sottoposta subito a controlli medici per una rotazione anomala del ginocchio. pic.twitter.com/pCBL0T6utT — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 23, 2022

Po prihodu se je takoj odpravila v zdravstveni šotor. Po prvih informacijah naj bi Italijanka ob prihodu v cilj tarnala nad bolečinami v levem kolenu. V italijanski reprezentanci sicer želijo nesrečno 29-letno smučarko, ki je zaradi poškodbe morala izpustili lansko svetovno prvenstvo, čim prej odpeljati v Milano na dodatne preiskave. Goggia je grdo padla že pretekli konec tedna v Zaushenseeju, a jo je odnesla brez poškodb.

Danes je nastopila tudi vodilna tekmovalka v skupnem seštevku svetovnega pokala, Mikaela Shiffrin, ki pa je z zaostankom 1,01 zaostala za pričakovanji in osvojila 16. mesto.

Edina slovenska predstavnica na današnji tekmi, Maruša Ferk Saioni, je s številko 21 visoko zaostala (+3,45) in je ostala brez točk svetovnega pokala. Osvojila je 31. mesto med 35 uvrščenimi smučarkami. Ilka Štuhec je zaradi bolečin v kolenu že pred današnjo tekmo zapustila Cortino d'Ampezzo.

Trenutni vrstni red :

1. Elena Curtoni (Ita) 1:20,98

2. Tamara Tippler (Avt) +0,09

3. Michelle Gisin (Švi) +0,24

4. Federica Brignone (Ita) +0,32

5. Corinne Suter (Švi) +0,44

...

31. Maruša Ferk Saioni (Slo) +3,45

To je že peta zmago za Italijo v superveleslalomih v tej sezoni. Pred Curtonijevo sta po dvakrat slavili Goggia in Federica Brignone. Enkrat je zmagala Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je bila danes 13.

Preberite še: