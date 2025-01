V Garmisch-Partenkirchnu je bila po smuku na sporedu še superveleslalomska tekma za smučarke. Prvo zmago v tej zimi in že 24. v karieri je dosegla Lara Gut-Behrami. Ilka Štuhec je za Švicarko zaostala več kot dve sekundi in osvojila 26. mesto. Skoraj sekundo hitrejša je bila ameriška povratnica Lindsey Vonn, ki je končala na 13. mestu.

Ilka Štuhec je zaostala za najboljšim superveleslalomskih izidom sezone in ni skrivala razočaranja. Foto: Guliverimage Na sporedu je bil peti ženski superveleslalom sezone. To je šibkejša disciplina 34-letne slovenske smučarke Ilke Štuhec. Ta veliko boljše izide dosega v smuku, a v tej zimi na splošno ni zadovoljna s prikazanim. Na sobotnem smuku je bila šele 22., najboljšo superveleslalomsko uvrstitev v tej sezoni pa je zabeležila v St. Moritzu in St. Antonu, kjer je bila 18. Tokrat te uvrstitve ni popravila, saj je zaostala 2,38 sekunde in končala na 26. mestu.

"Kaj naj rečem. Ko ne gre, ne gre. Ne vem. Razmišljam, analiziram, poskušam ... Se ne sestavi in to se pozna na času in na uvrstitvah, s katerimi sem razočarana. Treba je delati dalje, skušati to osmisliti, spet najti dobre stvari in graditi malo po malo," je razočarana po svojem nastopu povedala Mariborčanka. V tej sezoni po odhodu mame Darje Črnko in menjavi trenerja še ni posegla po stopničkah. Najvišje je bila z devetim mestom na smuku v Cortini d'Ampezzo ter desetim mestom v Beaver Creeku.

Lindsey Vonn je osvojila 13. mesto. Foto: Reuters Prvi štirje superveleslalomi te zime so dali štiri zmagovalke, na najvišji stopnički so stale Italijanka Sofia Goggia, Avstrijka Cornelia Hütter, Američanka Lauren Macuga in nazadnje v Cortini d'Ampezzo še ena Italijanka Federica Brignone. In peti je dal še peto in to Švicarko Lara Gut-Behrami, ki je v seštevku te discipline vodila že pred to tekmo. Nastopila je tudi ameriška povratnica Lindsey Vonn, ki je bila na superveleslalomu v St. Antonu že blizu stopničkam, četrta. Na zadnjih dveh tekmah je odstopila, zdaj pa vendarle prišla v cilj in zaostala sekundo in 40 stotink. Bila je 13.

Garmisch-Partenkirchen, superveleslalom (ž):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:14,91

2. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,35

3. Federica Brignone (Ita) +0,38

4. Sofia Goggia (Ita) +0,49

5. Laura Pirovano (Ita) +0,77

6. Keely Cashman (ZDA) +1,03

6. Marta Bassino (Ita) +1,03

8. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +1,12

9. Stephanie Venier (Avt) +1,13

10. Romane Miradoli (Fra) +1,16

...

13. Lindsey Vonn (ZDA) +1,40

...

26. Ilka Štuhec (Slo) +2,38

Odstop: Michelle Gisin (Švi), Mirjam Puchner (Avt), Cornelia Hütter (Avt)