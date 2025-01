Mikaela Shiffrin napovedala vrnitev

Američanka bo tako tudi v nadaljevanju sezone napadala jubilejno in rekordno 100. zmago v svetovnem pokalu. Tekma v Franciji bo tudi test njene pripravljenosti pred februarskim svetovnim prvenstvom alpskih smučarjev v avstrijskem Saalbachu.

"Courchevel 30/01 ... Kmalu se vidimo," je Američanka zapisala na Instagramu, pred tem pa za NBC razkrila, da se bo kmalu odpravila na pot v Evropo.

Novembrski padec v Killingtonu na ciljni ravnini je sprva deloval manj nevarno, kasneje pa se je izkazalo, da ima ameriška smučarka vbodno rano na desni strani trebuha in hudo mišično travmo. Ker zdravljenje ni potekalo po načrtih, je morala smučarka, ki bo marca dopolnila 30 let, decembra na operacijo, kjer so ji odstranili nabrano tekočino in zdravili tudi poškodovano mišico.

Shiffrin je že lep čas absolutna rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu, ki ga je prej s 86 zmagami imel v lasti legendarni Elanov švedski alpski smučar Ingemar Stenmark. Šveda je Shiffrin na večni lestvici prehitela 11. marca 2023. V ženski konkurenci je 82 zmag zbrala njena rojakinja Lindsey Vonn, ki se je po petih letih premora vrnila na bele strmine. Shiffrin zdaj s stotico lovi nov mejnik v zgodovini športa.

Dvakratna olimpijska in sedemkratna svetovna prvakinja je prvo zmago v svetovnem pokalu dosegla 20. decembra 2012 na slalomu v Aareju pri vsega 17 letih in prehitela tudi takrat legendarno Slovenko Tino Maze, ki je osvojila tretje mesto. V naslednji sezoni je v Sočiju z 18 leti prvič postala olimpijska prvakinja.

