Anže Lanišek znova le za vodilnim skakalcem zime

Nedeljska posamična tekma v Titisee-Neustadtu je ponudila isti razplet na prvih treh mestih kot sobotna. Zmagal je vodilni skakalec zime Karl Geiger, ki je za 2,2 točke prehitel Anžeta Laniška. Tretji je bil še en Nemec Markus Eisenbichler. V finalu sta močno napredovala Timi Zajc in Peter Prevc, ki sta končala na šestem in osmem mestu. Do točk še trije Slovenci, Žiga Jelar zaradi težav z opremo ni opravil finalnega skoka.

Najboljši slovenski skakalec svetovnega pokala Anže Lanišek je še na četrti zaporedni tekmi na zmagovalnem odru. Potem ko je z rojaki na ekipni tekmi v Zakopanah pometel s konkurenco, na posamični tekmi na Poljskem pa skočil na tretje mesto, je v Titisee-Neustadtu znova dokazal odlično formo.

Tako kot sobotno preizkušnjo je tudi današnjo končal na drugem mestu, tudi tokrat je zaostal le za "rumeno majico" Karlom Geigerjem, ki je Domžalčana ugnal za zgolj 2,2 točki. Tako kot v soboto je na najnižjo stopnico zmagovalnega odra skočil Nemec Markus Eisenbichler, za zmagovalcem je zaostal 7,4 točke.

Na vrhu ista trojica kot v soboto. Foto: Guliverimage

Geiger in Lanišek v finalu napadla iz "ozadja"

Geiger in Lanišek sta v finalu napadla s četrtega oziroma petega mesta. Tik pred Laniškom so zalet znižali za eno mesto, Slovenec je izkoristil ugodne pogoje, skočil kar 143 metrov, kar je daljava dneva, in zanesljivo prevzel vodstvo, ki ga je v tistem trenutku držal še en Slovenec Timi Zajc. Pred Geigerjem so zalet znižali še za eno mesto, a tudi Nemec je odlično izkoristil pogoje, izenačil Laniškovo daljavo in za 2,2 točke prevzel vodstvo. Ne Jan Hoerl ne Markus Eisenbichler ne vodilni po prvi seriji Rjoju Kobajaši dvojice niso prehiteli, Eisenbichler je na koncu zasedel tretje mesto, Kobajaši je končal tik pod stopničkami, Hoerl pa je bil peti.

Timi Zajc je s 13. napredoval na šesto mesto. Foto: Guliverimage

Zajc in Prevc v finalu precej napredovala

Neposredno za Avstrijcem se je zvrstil Timi Zajc, ki je s 137 metrov dolgim finalnim skokom pridobil sedem mest in končal kot šesti. Še dlje, vse do 140 metrov, je v finalu odneslo Petra Prevca, ki je s 17. napredoval na 8.

Kos in Cene Prevc nazadovala, smola Jelarja

Preostali trije varovanci Roberta Hrgote so v finalu nazadovali. Drugi iz kvalifikacij Lovro Kos, ki je po prvi seriji zasedal šesto mesto, je v finalu pristal pri 132,5 metrih, a zaradi nižjih ocen izgubil dragocene točke in končal kot 12. Cene Prevc je po 128 metrih v finalu z 10. nazadoval na 17. mesto. Veliko smolo je imel Žiga Jelar, ki je po prvem skoku zasedal 23. mesto, drugega pa zaradi težav z opremo ni dočakal. Jelar je po težavah stekel iz skakalnice, se pred zadnjo deseterico vrnil, a težavam ni bilo konca, tako da v finalu na koncu ni skočil.

Nemec povečal prednost Geiger je z novo zmago povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku Kobajašijem. Nemec ima 1.097 točk, Japonec 1.036. Tretji je s 785 točkami zmagovalec lanske sezone Halvor Egner Granerud, četrti pa njegov rojak Marius Lindvik (743), ki je trenutno v izolaciji in ga v Nemčiji ni. Lanišek ostaja peti, dobrih sto točk za Lindvikom (641).

Pred Pekingom še Willingen

Skakalce prihodnji konec tedna čakajo tekme v Willingenu. V petek bo v Nemčiji tekma mešanih ekip, v soboto in nedeljo sledita še posamični preizkušnji, nato pa bodo odpotovali na olimpijske igre na Kitajsko.

Posamična tekma:

Kos v kvalifikacijah le za Geigerjem

Skakalci so v Titisee-Neustadtu že opravili kvalifikacije, ki so pripadle trenutno vodilnemu skakalcu svetovnega pokala in sobotnemu zmagovalcu Karlu Geigerju. Nemec je pristal pri 139 metrih in za 4,9 točke prehitel do takrat vodilnega Lovra Kosa, ki mu je uspel nov odličen skok. Pristal je pri 141 metrih, kar je bila daljava kvalifikacij. Na tretjem mestu je s 7,4 točkami zaostanka pristal Japonec Rjoju Kobajaši. Na tekmo se je po pričakovanjih uvrstilo vseh šest Slovencev. Cene Prevc (129) je bil 7., Peter Prevc (133) 11., včeraj drugi Anže Lanišek (129,5) 15., Žiga Jelar (131,5) 19., Timi Zajc pa je zmogel 122 metrov, kar je bilo dovolj za 24. mesto.