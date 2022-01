Po nori prvi seriji Slovenci v finalu slabši, Anže Lanišek pa vseeno drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže lanišek je zasedel drugo mesto na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Titisee-Neustadtu v Nemčiji. Po prvi serji je vodil, kar pet Slovencev pa je bilo v najboljši osmerici, a so v finalu pokvarili uvrstitve. Zmagal je Nemec Karl Geiger z najdaljšim skokom dneva (141 m). Tretji je bil Geigerjev rojak Marcus Eisenbichler.

Cene Prevc je današnjo tekmo končal na šestem mestu, sedmi je bil Lovro Kos, 12. Peter Prevc, 16. Žiga Jelar in 18. Timi Zajc.

Po za Slovence fenomenalni prvi seriji je kazalo še veliko bolje, Lanišek je vodil, Kos je bil tretji, od šestega do osmega mesta so bili razvrščeni Zajc, Cene in Peter Prevc, le Jelar je je nekoliko odstopal z 22. mestom.

V nedeljo sledijo kvalifikacije (14.30) in še ena posamična preizkušnja (16.00).

Titisee-Neustadt, posamična tekma:

Lanišek naš najboljši v poskusni seriji

V poskusni seriji je odlično skočil Anže Lanišek, pristal pri 136 metrih in s 77,4 točkami zasedel drugo mesto, zaostal je le za razpoloženim Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Lovro Kos (127,5 m/65 t) je imel 11. oceno, Peter Prevc (127,5 m/64,5 t) 12., Žiga Jelar (124,5 m/62,9 t) 16., Cene Prevc (126,5 m/62,2 t) 18. in Timi Zajc (121,5 m/59,2 t) 22.

