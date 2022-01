Težavam Norvežanov ni videti konca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko sta bila pred dnevi na testiranju na novi koronavirus pozitivna dva norveška skakalca Daniel Andre Tande in Fredrik Villumstad, tretji skakalec svetovnega pokala Marius Lindvik pa je zaradi tveganega stika s Tandejem izpustil torkovo državno prvenstvo, so Norvežani v četrtek potrdili, da je bil pozitiven na testiranju s hitrim antigenskim testom še norveški prvak Johann Andre Forfang.

Norveški skakalni tabor se dva tedna pred začetkom vrhunca sezone spopada s precejšnjimi preglavicami. Glavni trener Alexander Stöckl je v torek predstavil peterico skakalcev za olimpijske igre, ki jo sestavljajo: tretji skakalec svetovnega pokala Marius Lindvik, trenutno četrti Halvor Egner Granerud, 11. Robert Johansson, 21. Johann Andre Forfang in 25. Daniel Andre Tande.

Najprej Tande in Villumstad, Lindvik v karanteni

Avstrijec upa, da bo na Kitajsko lahko odpeljal najmočnejšo ekipo, a zadnje dni ga upravičeno skrbi. Po koncu preteklega tedna v Zakopanah sta bila na testiranju na novi koronavirus pozitivna Tande in Fredrik Villumstad, ki ga sicer ni v olimpijski ekipi. Zaradi visoko tveganega stika s Tandejem je torkovo državno prvenstvo izpustil tudi najboljši norveški skakalec to sezono Lindvik. Ta je bil na testiranju na novi koronavirus sicer negativen, a bo do torka v karanteni, tako da bo izpustil tudi prihajajoči tekmi svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu.

Marius Lindvik je v karanteni zaradi tveganega stika s Tandejem. Foto: Guliverimage

Forfang pozitiven na testiranju s hitrim antigenskim testom. Kaj bo pokazal PCR-test?

Norveški državni prvak je v torek postal Johann Andre Forfang, drugi je bil presenetljivo nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber, tretji pa Joacim Oedegaard Bjoereng, medtem ko je bil branilec velikega kristalnega globusa Granerud šele četrti. Dva dni po državnem prvenstvu je Stöckl v pogovoru za Nettavisen dejal, da je bil na testiranju s hitrim antigenskim testom pozitiven še torkov zmagovalec Forfang, rezultatov PCR-testa pa še nimajo. Norvežani upajo, da bodo negativni.

"Nemogoče je, da nas bo koronavirusvirus vse obšel. Kar nekoliko se bojim prihodnjih dni, ko se bom testiral. Velikokrat sem bil v bližini ljudi, ki so bili okuženi, a se nisem okužil. Držim pesti, da tako ostane," je Forfang na torkovem državnem prvenstvu dejal za Nettavisen.

Robert Johansson je zaradi težav s hrbtom predčasno končal tekmovanje v Bischofshofnu, izpustil je Zakopane, ne bo ga niti konec tedna v Nemčiji. Foto: Sportida

Johanssona tudi v Nemčiji ne bo

Norvežani pa nimajo le težav z okužbami z novim koronavirusom, Johansson je zaradi težav s hrbtom predčasno končal tekmovanja v Bischofshofnu, izpustil pa tudi Zakopane in državno prvenstvo, prav tako 31-letnika ne bo v Titisee-Neustadtu. V ekipi za Nemčijo so Granerud, Forfang (če bo rezultat PCR-testa negativen), Robin Pedersen, Sondre Ringen in Bjoereng.

Bi lahko vskočil nordijski kombinatorec?

Potem ko je na drugo mesto na državnem prvenstvu presenetljivo skočil nordijski Kombinatorec Jarl Magnus Riiber, je Stöckl prejel več vprašanj, ali bi jim, če bodo imeli težave z okužbami s koronavirusom, na OI pomagal prav Riiber. Nekatera pravila velevajo, da bi moral vknjižiti vsaj nekaj točk na skakalnih tekmah pod okriljem FIS, ki jih ni, a po informacijah poljskih medijev naj bi za olimpijske igre v primeru okužb obstajale izjeme, tako da naj njegov nastop na skakalni tekmi ne bi bil povsem nemogoč. O tem bi sicer odločala posebna komisija.