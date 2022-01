Odlična napoved sobote: Cene Prevc zmagovalec kvalifikacij, Lovro Kos treninga

Skakalci so se iz poljskih Zakopan preselili v Nemčijo, kjer jih pred odhodom na olimpijske igre v Pekingu čakata še dve postaji svetovnega pokala. Najprej Titisee-Neustadt, ki gosti "odpadli tekmi iz Sappora" (tretjo odpadlo tekmo bo 25. februarja gostil Lahti), nato še Willingen.

Cene Prevc je bil s 135,5 metra (130,3 t) najboljši v današnjih kvalifikacijah, za 1,4 točke je premagal Japonca Rjojuja Kobajašija (131,5 m/128,9 t) in za 1,6 točke Nemca Karla Geigerja (136 m/128,7 t). 25-letni slovenski skskalec je za zmago v kvalifikacijah prejel tudi ček za 3.000 švicarskih frankov.

"Presenečen sem nad kvalifikacijsko zmago, saj sem imel na treningu težave. To je bilo kot dan in noč. Jutri je povsem nov dan, z Robertom Hrgoto morava narediti dobro vizualizacijo skoka in potem bomo videli, kaj bo to prineslo," je v mednarodnem prenosu po zmagi povedal mlajši Prevc.

Izkazal se je tudi Lovro Kos, ki je v nekoliko slabših razmerah zmogel 131 metrov (125,9 t) in kvalifikacije končal na petem mestu, Peter Prevc pa je s 132 metri in 121,5 točke končal na sedmem.

Zanesljivo, a brez presežka so si sobotni nastop priskakali še Anže Lanišek (128 m/116,2 t), Timi Zajc (123 m/105,9 t) in Žiga Jelar (118,5 m/97,2 t). Kvalifikacije so končali na 17., 25. in 33. mestu.

Sobotna tekma je predvidena ob 16.15.

V nedeljo sledijo kvalifikacije (14.30) in še ena posamična preizkušnja (16.00).

Težave Poljakov in Norvežanov

Vse reprezentance niso prišle v najmočnejši zasedbi, Poljaki so se odločili za trening A-ekipe v domovini, ki pa ne poteka po željah. V četrtek je bil na testiranju na novi koronavirus pozitiven Piotr Zyla, že pred tem Dawid Kubacki, prvi zvezdnik Kamil Stoch pa po poškodbi gležnja še ni pripravljen na skoke. Še več težav imajo Norvežani, okuženi so Johann Andre Forfang, Daniel Andre Tande in Fredrik Villumstad, najboljši Viking te zime Marius Lindvik je v karanteni, Robert Johansson pa zaradi težav s hrbtom prav tako ni v tekmovalnem ritmu.

Kos razpoložen na treningu

Na treningu je bil najboljši Kos s 143 metri, ki je edini preskočil 140 metrov, Lanišek je bil četrti, Jelar 22., Peter Prevc 25., Zajc 26. in Cene Prevc 30.

