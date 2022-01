Slovenskemu olimpijcu v Pekingu pritekla kri, ko so mu delali test iz nosu

"To je to, kar smo videli od Kitajske. Danes imajo novo leto. Drugače sem kar pozitivno presenečen. Najlepša olimpijska vas vsaj zame v zadnjih štirih izvedbah. Je res, da vsi hodijo okoli nas kot vesoljci in da mi je palčko potisnila noter tako, da mi je pritekla kri. No, vsaj analnega testa ni. Pa pri minus 17 je tip izključil gretje na busu," je Rok Marguč zapisal ob prihodu v Peking in s sliko na družbenem omrežju v šali dal vedeti, da športniki ne bodo videli veliko Kitajske.

Za slovenskega deskarja bodo to že četrte zimske olimpijske igre. Najbolje mu je šlo v Sočiju leta 2014, ko je v paralelnem veleslalomu, ki je edina disciplina na letošnjih igrah, osvojil peto mesto.