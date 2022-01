Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zimske olimpijske igre v Pekingu se bodo začele v petek, 4. februarja. Če bo vse po sreči, bosta na kultni stadion Ptičje gnezdo s slovensko trobojnico v roki vkorakala Ilka Štuhec in Žan Košir, ki je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus še vedno v izolacijskem hotelu. Organizatorji, ki napovedujejo spektakel, so se pri iskanju nastopajočih na slovesnosti ob odprtju iger oprli na znan pregovor, da na mladih svet stoji, zato bo kar 95 odstotkov nastopajočih najstniških let, kar se bo zgodilo prvič na takšni prireditvi. Znova pa je na plano priplaval črn madež z odprtja poletnih iger leta 2008.

Po poročanju kitajske tiskovne agencije Šinhua bo na odprtju zimskih olimpijskih iger sodelovalo več kot 3.000 nastopajočih, od tega bo večina, kar 95 odstotkov, najstnikov.

Čeprav bo nastopajočih bistveno manj kot na odprtju (poletnih) iger na istem prizorišču leta 2008, ko je na dih jemajočem odprtju iger na stadionu Ptičje gnezdo sodelovalo kar 15 tisoč nastopajočih, vključno z 2.800 tolkalci, pa naj bi bil njihov nastop enako navdušujoč.

Foto: Guliverimage

"Prvič v zgodovini olimpijskih iger bo toliko najstnikov nastopilo na odprtju iger," je napovedal Vang Džun, direktor slovesnosti ob odprtju in zaprtju iger v Pekingu. "Gre za povsem običajne ljudi. Mnogi med njimi niso vajeni javnega nastopanja, a so premagali strah."

Organizatorji dodajajo, da so, glede na to, da gre za mladoletne ljudi, veliko pozornosti namenili tudi temu, da so nastopajoči kljub pripravam na odprtje iger lahko še vedno izpolnjevali svoje študijske obveznosti.

Prireditev skrajšali na sto minut

Slovesnost ob odprtju iger bo dolga približno 100 minut, kar je krajše kot običajno. Razlog naj bi bile pandemija covida in izredno nizke temperature, ki čakajo nastopajoče in udeležence iger.

Prireditev nastaja pod taktirko umetniškega vodje Džang Jimouja, ki bo postal prvi človek, ki bo režiral prireditev od odprtju in zaprtju tako olimpijskih kot paralimpijskih iger

Organizatorji iger kljub številnim omejitvam zatrjujejo, da odprtje iger ne bo nič manj spektakularno, kot je bilo odprtje poletnih olimpijskih iger leta 2008, ki pa jih je pozneje vseeno zaznamoval temen madež.

Sporna poteza na odprtju olimpijskih iger leta 2008

Izkazalo se je namreč, da devetletna deklica Lin Miaoke, ki je na odprtju iger odpela Odo domovini in požela gromek aplavz, v resnici skladbe ni odpela sama, temveč je le odpirala usta na vokal sedemletne Jang Peiji, ki, kot je pozneje razkril glasbeni režiser Čang Čigang, preprosto ni bila dovolj lepa za nastop na takšni prireditvi.

Zaradi bolj všečnega videza si je nastop na odprtju poletnih olimpijskih iger leta 2008 prislužila devetletna Lin Miaoke, ki je na odprtju iger odpela Odo domovini. V resnici ni pela, ampak samo odpirala usta na vokal sedemletne Jang Peiji, ki ni bila dovolj lepa za nastop. Foto: Guliverimage

Kot je dejal, je bilo v nacionalnem interesu, da najdejo drugo izvajalko. Pojasnil je, da so se za sporno potezo odločili po tem, ko si je eno od vaj ogledal eden od visokih funkcionarjev politbiroja komunistične partije in izrazil nezadovoljstvo z zunanjim videzom deklice. Ta je sicer pozneje izjavila, da ji je bilo v čast že to, da je lahko posodila svoj glas.

Devetletna Lin Miaoke je na odprtju iger leta 2008 zgolj odpirala usta na vokal sedemletne Jang Peiji.

Originalna pevka skladbe Oda domovini Jang Peiji: