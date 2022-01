Slovenski deskar Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih medalj, ki je na vrhunec letošnje sezone v Peking odpotoval z jasno vizijo osvojitve še četrte olimpijske medalje, je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus že od petka v izolacijskem hotelu. Kljub obljubam na papirju je tam za športnike slabo poskrbljeno. "Trenirati ne more, na voljo imajo kolo za spinning," so nam povedali na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Stanje nosilca treh olimpijskih medalj Žana Koširja in serviserja slovenske deskarske reprezentance Darka Centriha tudi po štirih dneh izolacije ostaja nespremenjeno. Še vedno sta pozitivna, se pa oba počutita dobro in sta brez bolezenskih znakov. "Z njima sta dnevno v stiku vodja olimpijske reprezentance Tomaž Barada in pomočnik vodje Blaž Perko," nam je povedala tiskovna predstavnica OKS Alja Pahor, ki skrbi za komunikacijo s slovenskimi olimpijci.

Danes je na prizorišče iger pripotoval del slovenske smučarske reprezentance. Foto: OKS

Enolična prehrana, mrzli obroki, slaba možnost gibanja, počasen internet ...

Razmere v izolacijskem hotelu, v katerem sta Košir in Centrih nastanjena, so kljub predhodnim zagotovilom organizatorja slabe, a so se po pritožbi slovenskega komiteja na Mednarodni olimpijski komite vsaj nekoliko izboljšale. Kaj konkretno to pomeni?

"Žan nam je ob prihodu v hotel takoj predstavil razmere. Enolična prehrana, mrzli obroki, slaba internetna povezava, slaba možnost gibanja ... Vodstvo reprezentance se je takoj odzvalo in pritisnilo na MOK, da spremeni nekatere zadeve v hotelu. Razlika je bila opazna že naslednji dan, tako pri hrani kot pri kakovosti interneta. Razmere so daleč od idealnih, a se izboljšujejo. Trenirati sicer ne more, na voljo imajo kolo za spinning," so razmere v hotelu, kjer so nastanjeni olimpijci in njihovi spremljevalci, ki so bili ob prihodu na Kitajsko pozitivni na testiranju na novi koronavirus, opisali pri OKS. Želijo si, da se Košir, ki je bil prvi slovenski olimpijec na prizorišču letošnjih iger, čim prej vrne v olimpijsko vas v Džangdžjakovu.

Košir se je z olimpijskih iger v Sočiju leta 2014 vrnil z dvema olimpijskima medaljama. Foto: Guliverimage

Bo treba razmišljati o rezervnem scenariju?

Kar zadeva vlogo zastavonoše na petkovem odprtju iger, ki se naglo približuje, v slovenski vrsti rezerve še nimajo. "Za zdaj ostajamo pri Žanu," sporočajo. A če Tržičan, ki je s 37 leti najstarejši športnik v slovenski olimpijski odpravi, pred petkom v roku 24 ur ne bo dvakrat negativen na PCR-testu, bodo morali razmisliti o alternativi.

Koširja in njegove deskarke kolege Tima Mastnaka, Roka Marguča in Glorio Kotnik kvalifikacije in morebitni izločilni boji čakajo čez dober teden dni, v torek, 8. februarja.

Pred letom dni že od karantene do medalje

Da je Košir sposoben le nekaj dni po karanteni poseči po vrhunskem rezultatu, je v preteklosti že dokazal. Pred letom dni je v Moskvi na tekmi v paralelnem slalomu osvojil 2. mesto. In to z otečenim gležnjem, skoraj neposredno po desetdnevni karanteni zaradi okužbe z novim koronavirusom.

O njegovi mentalni trdnosti ne dvomi niti reprezentančni zdravnik dr. Matjaž Turel, ki je danes pripotoval na prizorišče iger.