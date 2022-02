Nov hud udarec za norveške skakalce

Tik pred začetkom olimpijskih iger se ne piše nič dobrega norveškemu skakalnemu taboru. Daniel Andre Tande je namreč po skoraj dveh tednih od okužbe še vedno pozitiven na novi koronavirus, zato je na zelo majavih temeljih tudi njegov nastop v Pekingu. Bolj spodbudne so novice o Johannu Andreju Forfangu, ki je danes prejel prvi negativni izvid po okužbi. Njegov nastop je kljub temu še vedno pod vprašajem, v norveškem taboru pa so se že odločili, da zagotovo ne bo nastopil na nedeljski preizkušnji na srednji skakalnici.

Johann Andre Forfang in Daniel Andre Tande sta bila pozitivna po koncu preizkušenj v Zakopanah, kjer so se skakalci mudili med 14. in 16. januarjem. Vse od prihoda na Norveško pa sta skakalca v karanteni.

Športniki, ki želijo nastopiti na zimskih olimpijskih igrah, morajo predložiti štiri negativne rezultate na testiranju za koronavirus – dva pred odhodom na Kitajsko in dva ob prihodu v Peking.

Forfang je bil prvič negativen v torek, vendar bo premalo časa, da bo nastopil na nedeljski posamični tekmi na srednji skakalnici, je dejal glavni trener Alexander Stöckl.

"Dobil sem prvi negativni rezultat testa in sprva nisem verjel, kar sem videl. Kljub vsemu je položaj težak. V naslednjih dneh potrebujem nove negativne rezultate testiranje. V tem sem sam, saj je ekipa že odpotovala na Kitajsko," je dejal Forfang.

Johann Andre Forfang je danes prejel prvi negativni izvid. Foto: Reuters

Pri Tandeju je zgodba bolj zakomplicirana, saj je bil v domovini tudi na zadnjem testiranju pozitiven. Njegova udeležba na olimpijskih igrah je tako pod velikim vprašajem.

Za zdaj je njun osrednji cilj sploh priti v Peking in šele nato nastopiti na igrah. Če bo šlo vse po sreči, bi lahko skakala na večji napravi, kjer bosta 12. februarja posamična in dva dni pozneje ekipna tekma.

Po informacijah norveškega olimpijskega komiteja sta bila ob prihodu v Peking na testu pozitivna dva člana strokovnega štaba norveške ekipe. Oba sta bila takoj poslana v izolacijo, drugi člani norveške zasedbe in vsi skakalci pa naj bi bili ob prihodu v olimpijsko vas negativni.

Smola je medtem že doletela najboljšo skakalko te sezone Marito Kramer, ki je bila po zmagi na zadnji tekmi v Willingenu pozitivna na koronavirus. Nič drugačna ni bila zgodba v Avstriji, kjer se je trend pozitivnih rezultatov nadaljeval. In ker so tekme v ženskih skokih že v soboto in dva dni pozneje, ko je na sporedu tekma mešanih ekip – dve dekleti in dva fanta -, je postalo jasno, da se najboljša dama te zime ne bo potegovala za odličje na osrednjem vrhuncu sezone.

