Vodilna skakalka svetovnega pokala Marita Kramer bo zaradi okužbe s koronavirusom morala izpustiti vrhunec sezone, olimpijske igre, so potrdili v avstrijskem skakalnem taboru.

"Naši najhujši strahovi so se spremenili v žalostno resnico. Dominantna tekmovalka svetovnega pokala Marita Kramer zaradi pozitivnega testiranja na novi koronavirus ne more nastopiti v Pekingu, čeprav se počuti dobro fizično pripravljena," so pri avstrijski smučarski zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

Eno glavnih kandidatk za zlato odličje na edini posamični ženski tekmi na prihajajočih olimpijskih igrah bo zamenjala Lisa Eder. Že prej je glavni trener avstrijskega ženskega skakalnega tabora Harald Rodlauer v ekipo imenoval veteranko Daniel Iraschko-Stolz, Evo Pinkelnig in Jacqueline Seifriedsberger

V soboto se je še veselila zmage v Willingenu. Foto: Reuters

Po novi zmagi so prišle slabe novice

Misija Peking se je za 20-letnico pred dnevi spremenila v misijo nemogoče. Kramerjeva je v soboto v Willingenu vknjižila 14. posamično zmago kariere, kmalu zatem pa prejela novico, da je rezultat njenega sobotnega testa pozitiven. Da bi lahko odpotovala na Kitajsko, bi morala pred odhodom oddati kar štiri negativne rezultate testov na novi koronavirus, pri čemer bi moralo med vsakim preteči 24 ur.

Skakalke edina posamična tekma na OI čaka že v soboto, v ponedeljek sledi še tekma mešanih ekip, nato pa je zanje konec tekmovalnega dela. Bitka s časom in nevidnim sovražnikom ji ni uspela, vrednost CT po besedah športnega direktorja pri avstrijskem olimpijskem komiteju Maria Stecherja ne omogoča potovanja na OI, tako da so jo odstranili z olimpijskega seznama.

Bolj odprt boj za odličja Slovenski tabor bo v Pekingu meril visoko. Foto: Jure Makovec Boj za kolajne na OI v Pekingu bo ob njeni odsotnosti bolj odprt. Vanj se bodo poskušale vmešati tudi Slovenke, med prvimi petimi v skupnem seštevku so kar tri. Urša Bogataj je tretja, Ema Klinec četrta, Nika Križnar peta, pred njimi je le Nemka Katharina Althaus. Zoran Zupančič bo na edini posamični tekmi računal tudi na Špelo Rogelj, 14. skakalko svetovnega pokala.

V nemilosti koronavirusa že lani

Avstrijki jo je koronavirus zagodel že pred letom dni, ko je februarja na tekme svetovnega pokala v Rasnovu prišla kot vodilna skakalka sezone.

Takrat je bil pred odhodom v Romunijo njen test neveljaven, nato izvidi testa v Romuniji niso bili pravočasni, da bi lahko nastopila na prvi tekmi. Pozneje je bil njen izvid pozitiven, vendar je opravila še en antigenski test, ki je bil negativen, negativen je bil tudi rezultat novega PCR-testiranja. Ni prvič, da jo je 20-letnici zagodel covid-19. Foto: Sportida

Romunske zdravstvene oblasti so ji vseeno prižgale rdečo luč za drugo tekmo in ji celo zagrozile s 14-dnevno karanteno, a se je tej izognila.

Ni pa se izognila izgubi rumene majice. To je oblekla Nika Križnar, ki je po koncu sezone po hudem boju kot prva Slovenka osvojila kristalni globus. Gorenjka je zmagala z devetimi točkami prednosti pred Saro Takanaši in 11 pred Kramerjevo.