V Pekingu bodo tribune bolj polne od tistih v Tokiu

Izvršni direktor olimpijskih iger pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) Christophe Dubi je v pogovoru za spletno stran olimpijskih iger v Pekingu dejal, da bi lahko bila prizorišča na igrah, ki se bodo začele v petek, kljub pandemiji covida-19 lahko tudi do 50-odstotno zasedena.

Lanske poletne olimpijske igre v Tokiu so minile večinoma brez gledalcev na prizoriščih, v Pekingu pa naj bi bila slika nekoliko drugačna. Čeprav veljajo stroga pravila glede novega koronavirusa, Christophe Dubi upa na 30- do 50-odstotno zasedenost prizorišč.

"Glede kapacitet še nimamo odgovora, saj mora biti vse urejeno do zadnje podrobnosti na vsakem prizorišču posebej, ampak če bi nam uspelo zapolniti vsako tretje ali drugo prosto mesto na prizoriščih, bi to bil lep dosežek," je Dubija navedla francoska tiskovna agencija AFP.

Obisk tekmovanj po besedah Dubija ne bo omejen zgolj na kitajske državljane, ampak bodo lahko na prizorišča prišli tudi tujci, ki živijo na Kitajskem. Foto: Reuters

"Seveda je to lahko odvisno tudi od tega, ali je tekmovanje na prostem ali v dvorani. Toda izjemno je to, da bodo gledalci na tekmah," je dodal in pojasnil, da obisk tekmovanj ne bo omejen zgolj na kitajske državljane, ampak bodo lahko na prizorišča prišli tudi tujci, ki živijo na Kitajskem.

Pekinške olimpijske igre bodo potekale v strogem mehurčku, tekmovalci, novinarji in delavci morajo vsak dan opraviti teste PCR, obenem pa so ločeni od splošnega kitajskega prebivalstva.