Luka Golež (s kitajsko petardo v roki). Foto: osebni arhiv Luka Golež iz Šmarij pri Jelšah na Kitajskem živi od leta 2015. V mlajših letih se je njegovo življenje vrtelo okrog košarke (igral je za KK Elektro Litija), pozneje ga je povsem prevzel študij sinologije. Med študijem na Filozofski fakulteti v Ljubljani je dvakrat obiskal Peking, kar je še dodatno okrepilo njegovo željo po študiju kitajskega jezika. Na elitni Univerzi v Pekingu, kjer celoten študijski program poteka v mandarinščini, trenutno zaključuje doktorsko dizertacijo s področja sodobne kitajske književnosti, o nadaljnjih kariernih korakih pa se bo odločal sproti.

Z Goležem smo se pogovarjali o atmosferi pred olimpijskimi igrami v Pekingu, navdušenju Kitajcev nad zimskimi športi, posebnem povabilu s strani pekinške univerze in ukrepih za zajezitev novega koronavirusa.

Kakšno je v Pekingu trenutno stanje glede okužb z mikronom? Pogled od daleč daje slutiti, da gre za izredne razmere, pa čeprav je v resnici število primerov v primerjavi s Slovenijo res minorno.

Stanje glede okužb s koronavirusom je v Pekingu dokaj pod nadzorom. Od 15. januarja je bilo vsega skupaj 96 primerov (do sobote, 29. januarja, op. a.), večina jih je bila enem območju. Čeprav se je v tistem času povečal obseg testiranj v krajih, kjer so bila žarišča okužb, nisem bil med tistimi, ki so se morali testirati.

Sicer pa so Kitajci ugotovili, da če virus zajezijo v začetni fazi, je lahko zelo hitro vse po starem, če pa pustijo, da se razširi, je zgodba drugačna. Že samo na eni vožnji z metrojem, se število okužb lahko precej razširi, zato je strah med ljudmi razumljivo prisoten.

Natakar v zaščitni opremi med delom v enem od hotelov, kjer so nastanjeni novinarji in uradne osebe, ki se udeležujejo zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Foto: Guliverimage

Olimpijske igre so tik pred vrati. Od odprtja nas ločijo le še trije dnevi. Se jim v medijih in javnosti namenja veliko pozornosti?

V medijih se igre neprestano omenja in oglašuje, medtem ko v javnosti ni veliko dogajanja ne to temo. Nobenih javnih dogodkov ni. Predvidevam, da zaradi covid-19. Je pa precejšnja razlika med poletnimi olimpijskimi igrami leta 2008 in zimskimi. Tiste so velja za zgodovinski dogodek, tem pa res ni namenjeno toliko pozornosti.

Druga stvar pa so tujci. Če bi igre potekale v normalnih časih, bi v Peking privabile ogromno turistov, s tem bilo povezanega precej oglaševanja, tako pa zdaj ves ta turistični del odpade.

Testirno mesto pred stadionom Ptičje gnezdo, kjer bo v petek, 4. februarja slavnostno odprtje zimskih olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

Kakšni so trenutno ukrepi na Kitajskem oziroma v Pekingu, kjer živite? Vem, da so odvisni od province, pa vendar.

Trenutno je pri nas dokaj sproščeno. Virus so v začetni fazi leta 2020 dokaj uspešno ustavili in življenje se je že po treh mesecih bolj ali manj vrnilo v ustaljene tirnice. Kar nekaj mesecev sploh nismo zabeležili niti enega samega primera, tudi novice na to temo so bile redke.

Razen tega, da imamo na telefonu aplikacijo za vstop v vsako stavbo, kjer te poskenirajo in zabeležijo, da si tam bil, oz. aplikacija zazna, ali si obiskal območja, kjer so izbruhi okužb, ter da v notranjih prostorih nosimo zaščitno masko, drugih ukrepov ni.

Država pa je dokaj zaprta za tujce in ob vstopu je obvezna karantena. Ko sem se vrnil iz Slovenije, sem tudi sam moral v dvotedensko karanteno.

Kitajske ulice in domovi so v rdečih barvah, da se obvarujejo pred pošastjo z imenom Nian. Foto: Guliverimage

Kako je v Pekingu glede cepljenja proti novemu koronavirusu? Je cepljenje obvezno?

Ne, niti ni nobenih omejitev za ljudi, ki niso cepljeni. Vsaj v Pekingu ne. Cepljenja običajno potekajo po okrožjih, kjer imajo cepilne akcije in kjer spodbujajo ljudi k cepljenju.

Sam sem se cepljenja udeležil prek univerze, kjer študiram. Pravkar sem se cepil še s poživitvenim odmerkom.

Je pa zanimivo, da smo s pekinške univerze dobili povabilo na odprtje olimpijskih iger in na tekmo po lastnem izboru. Sam sem se prijavil za ogled hokejske tekme. No, za obisk iger pa je predpogoj, da si polno cepljen.

Poznam tudi nekaj ljudi, ki se niso odločili za cepljenje, ampak na splošno pa glede tega ni takega odpora kot v Sloveniji.

Prizor z letališča v Pekingu v času prihoda francoskih olimpijcev. Foto: Guliverimage

Ste dobili kakšna posebna navodila za udeležbo, obstaja kakšen predpogoj za vstop na stadion Ptičje gnezdo, kjer bo odprtje iger?

Samo to, da moramo vsakodnevno poročati osnovne podatke o svojem zdravstvenem stanju oz. beležiti, ali imamo kakšne simptome ali povišano telesno temperaturo.

Koliko je resnice na tem, da so v stanovanjskem bloku, kjer so zaznali prvi primer okužbe z omikronom, med stanovalci izvedli analno testiranje?

To novico sem tudi sam zasledil, nisem pa še od nikogar slišal, da bi takšno testiranje moral opraviti, pa poznam kar nekaj ljudi z območja, ki je označeno kot ''visoko tvegano." Ne znam povedati, kako verodostojna je ta informacija.

Napis 'srečno novo leto' tudi na hrbtih prostovoljcev, ki delajo na ZOI v Pekingu. Foto: Guliverimage

Pred igrami v Tokiu je bilo veliko pozornosti namenjene nasprotnikom izvedbe iger, predvsem zaradi množice olimpijcev oz. tujcev, ki so vstopili v državo. Je te zaslediti tudi na Kitajskem?

V javnosti se o tem ne govori, niti ni nobenih debat o tem, je pa res, da mi je več ljudi omenilo, naj bom previden na odprtju iger, saj bo tam veliko tujcev.

Moram reči, da njihov strah razumem, saj na Kitajskem živi ogromno ljudi, samo v Pekingu jih je 20 milijonov, in vnovičen izbruh okužb bi lahko vse skupaj hitro postavil na glavo.

Ko so Kitajci dobili organizacijo iger, so napovedali, da se bo do leta 2022 približno 300 milijonov Kitajcev ukvarjalo z zimski športi. Opazite, da se je navdušenje nad temi športi, ki niso tipično kitajski, povečalo?

Kar nekaj mojih kitajskih prijateljev se ukvarja s smučanjem, tudi nekaj jih poznam, ki so se začeli ukvarjati s hokejem, tako da je morda zanimanje v zadnjih letih res naraslo.

Kaj je najbolj priljubljen kitajski zimski šport?

Mislim, da hitrostno drsanje.

Tudi eden od kitajskih zastavonoš prihaja iz vrst hitrostnih drsalcev. Kitajsko delegacijo bosta na slavnostno odprtje iger 4. februarja popeljala kitajski hitrostni drsalec Gao Tingyu in tekmovalka v skeletonu Zhao Dan.