Vodilna skakalka sezone, ena glavnih favoritinj za olimpijsko zlato in velike tekmica Slovenk Sara Marita kramer, bije bitko s časom.

Kaj lahko se zgodi, da bo covid-19 še enkrat močno zagodel avstrijski zvezdnici smučarskih skokov, vodilni skakalki zime Sari Mariti Kramer. 20-letnica je v soboto zmagala na posamični tekmi v Willingenu, nato pa prejela slabe novice. Rezultat njenega sobotnega testiranja je bil pozitiven.

Namesto celotne ekipe je danes odpotovala le najbolj izkušena

Avstrijska ženska ekipa se je namesto na nedeljsko tekmo odpravila v domovino. Danes bi morale skakalke odpotovali proti Kitajski, a je bila na letalu le izkušena Daniela Iraschko-Stolz, ki so ji po težavah s kolenom prižgali zeleno olimpijsko luč. Predvideno je, da v torek odpotujeta še Eva Pinkelnig in Jacqueline Seifriedsberger, ki sta tekmovali tudi v Willingenu. Pa vodilna skakalka svetovnega pokala Kramerjeva, ki le na eni tekmi svetovnega pokala ni stala na stopničkah in ima v seštevku skoraj 200 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Nemko Katharino Althaus?

Sara Marita Kramer se je v soboto takole veselila svoje 14. zmage svetovnega pokala. Družbo na odru za zmagovalke sta ji delali Katharina Althaus in Ema Klinec. Foto: Guliverimage

Časa ni veliko. Skakalke bodo imele edino posamično preizkušnjo na olimpijskih igrah že v soboto na srednji skakalnici, v ponedeljek sledi še tekma mešanih ekip, nato pa je zanje konec tekmovalnega dela.

Trenutno vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marita Kramer (Avt) 870 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 698

3. Urša Bogataj (Slo) 601

4. Ema Klinec (Slo) 575

5. Nika Križnar (Slo) 561

6. Sara Takanashi (Jap) 447

Ji bo uspelo v bitki s časom? Foto: Guliverimage

"Zadnji vlak" za Kitajsko v petek, na tekmo brez treninga

Direktor Avstrijske smučarske zveze Mario Stecher kljub pomanjkanju časa ohranja optimistično držo. "Zelo grenak položaj. Naredila je vse, da bi se izognila okužbi, ves čas nosila masko FFP-3, tako da je razumljivo, da je v šoku. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da Sara pride na olimpijske igre," je dejal v izjavi za avstrijske medije.

Harald Rodlauer ohranja upe na to, da bi njegova varovanka zadnji trenutek prišla v Peking. Foto: Sportida Ob tem je dal vedeti, da skrajni scenarij predvideva, da Kramerjeva odpotuje v petek. Avstrijska računica pravi, da bi na Kitajsko prišla ob 6. uri zjutraj po lokalnem času. Na letališču v Pekingu bi jo čakalo novo PCR-testiranje. Na rezultate bi počakala v sobi na prizorišču. Če bi bil rezultat negativen, bi pozno popoldan že nastopila na edini posamični tekmi.

Za odhod na OI potrebuje štiri negativne teste

A še prej mora oddati kar štiri negativne rezultate testov na covid-19, pri čemer mora med vsakim preteči 24 ur, pišejo severni sosedi. Prvi negativni rezultat bi moral biti tako že v torek.

"Izjemno žal mi je za Saro. Žrtvovala je mnogo stvari, a žal se borimo z nevidnim sovražnikom. Še vedno imamo upanje," ob skorajšnji misiji nemogoče pravi glavni trener avstrijskega ženskega skakalnega tabora Harald Rodlauer. Kljub vsemu Rodlauer verjame, da bi Kramerjeva na OI lahko uspešno nastopila tudi brez treninga.

Covid-19 ji je zagodel tudi v pretekli sezoni. Foto: Guliverimage

Kramerjevi jo je koronavirus zagodel že pred letom dni, ko je februarja na tekme svetovnega pokala v Rasnovu prišla kot vodilna skakalka sezone.

Takrat je bil pred odhodom v Romunijo njen test neveljaven, nato izvidi testa v Romuniji niso bili pravočasni, da bi lahko nastopila na prvi tekmi. Pozneje je bil njen izvid pozitiven, vendar je opravila še en antigenski test, ki je bil negativen, negativen je bil tudi rezultat novega PCR-testiranja.

Romunske zdravstvene oblasti so ji vseeno prižgale rdečo luč za drugo tekmo in ji celo zagrozile s 14-dnevno karanteno, a se je tej izognila.

Ni pa se izognila izgubi rumene majice. To je oblekla Nika Križnar, ki ji je kljub štirim zmagam Avstrijke na ruski turneji Blue Bird ob koncu sezone uspelo zadržati vodstvo v skupnem seštevku in je kot prva Slovenka osvojila kristalni globus. Gorenjka je na koncu zmagala z devetimi točkami prednosti pred Saro Takanaši in 11 pred Kramerjevo.