Veter prestavlja tekmo, Avstrijke odpovedale nastop

V Willingenu je na sporedu še zadnja tekma smučarskih skakalk pred odhodom na olimpijske igre v Peking. Po zaletišču se bo podalo le 24 skakalk, tekma bi se po prvotnem načrtu morala začeti ob 10.00. Zaradi močnega vetra, ki prestavlja reklamne panoje (poglejte v videu enega od norveških novinarjev), so začetek že nekajkrat prestavili.

Za tekmo je bilo sicer prijavljenih 28 skakalk, a so iz avstrijskega tabora sporočili, da se zaradi pozitivnega primera na sobotnem večernem testiranju za koronavirus, odpovedujejo nastopu na tekmi. Pozitivna skakalka nima nobenih simptomov. Po neuradnih podatkih naj bi šlo prav za vodilno v svetovnem pokalu Marito Kramer.

FIS Women's World Cup #Willingen: A member of the Austrian team tested positive for Covid-19 yesterday. The athlete has no symptoms and feels well. After consultation with the local authorities, the team decided not to take part in today's competition.#skijumping #FISskijumping