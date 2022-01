Najboljša skakalka zime drugič pozitivna na koronavirus

Glede na bližino začetka olimpijskih iger je udeležba na Nizozemskem rojene 20-letnice v Pekingu vprašljiva. Za odhod v kitajsko prestolnico bo morala Marita Kramer pred prihodom na Kitajsko predložiti štiri negativne testa na novi koronavirus. Avstrijska zveza je po poročanju tamkajšnje agencije že spremenila načrte glede odhoda na Kitajsko. Tako se bo namesto v ponedeljek na pot podala v torek.

The Austrian Ski Association announced that the athlete who tested positive is overall World Cup leader Marita Kramer.