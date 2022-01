Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški smučarji tekači so po več pozitivnih testih na covid-19 prestavili let na olimpijske igre za nekaj dni in danes vendarle odpotovali na Kitajsko. Še posebej previden pred vkrcanjem na letalo je bil trikratni olimpijski prvak iz Pjongčanga Johannes Klaebo.

Norveški tekaški trio Johannes Klaebo, Emil Iversen in Pål Golberg si je pred odhodom na letalo zavaroval oči. Klaebo je nosil smučarska očala, Golberg plavalna, Iversen pa sončna očala. "Zamenjal je šport," je norveškim novinarjem ob pogledu na Klaeba v smehu dejal reprezentančni zdravnik in dodal: "Preprosto so se želeli še nekoliko bolj zavarovati pred koronavirusom."

Čeprav vprašanje, v kolikšni meri se koronavirus prenaša prek oči, ni povsem razrešeno, naj bi bila po nekaterih podatkih verjetnost okužbe ljudi z očali manjša. "Naslednja postaja olimpijske igre, skupaj z Eltonom Johnom in Michaelom Phelpsom," je na družbenem omrežju zapisal eden od glavnih adutov norveške tekaške reprezentance Klaebo, ki se je z zadnjih OI vrnil s tremi zlatimi odličji.

Norvežani so v zadnjih dneh potrdili tri okužbe v tekaškem taboru, pozitiven je bil eden od trenerjev, pa tudi dve tekačici, med drugim četrta tekmovalka sezone Heidi Weng, za katero še ni jasno, ali in kdaj bo odpotovala na Kitajsko. Pred odhodom bo morala biti na več testiranjih negativna.

Na biatlonskem prizorišču je bilo danes zelo mrzlo. Foto: Guliverimage

Na biatlonskem prizorišču sibirske razmere

Medtem ko je tekaški tabor še na poti, pa so biatlonke že pred dnevi prispele na prizorišče olimpijskih iger in danes že opravile prve treninge. Vodilna biatlonka sezone Marte Olsbu Roiseland in Tiril Eckhoff sta na lastne oči občutili hud mraz. Po pisanju norveškega NRK je bilo danes na biatlonskem prizorišču -19 stopinj celzija, dodatne preglavice pa je povzročal veter, ki je dal občutek, kot da je temperatura skoraj -30 stopinj celzija.

Norvežanke so trenirale z več sloji oblek, tudi dodatnimi rokavicami. Veter je dajal občutek, kot da je -30 stopinj. Foto: Guliverimage

"Zelo mrzlo je. Ko zapustimo stadion in se povzpnemo po hribu, je še dobro, a ko se spustiš in prideš na strelišče piha močan veter v prsa in je strašno mraz," je za norveški medij dejala Eckhoffa, ki se bo morala na razmere navaditi, saj naj bi takšna temperatura vztrajala tudi v prihodnjih dneh.

Trenerji švedske reprezentance so svojim varovancem danes celo odsvetovali trening na strelišču.