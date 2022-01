Nov šok: Čater brez Pekinga, za Koširja slabo poskrbljeno

Foto: Guliverimage

Za manjšim delom olimpijske reprezentance Slovenije je nekaj mirnejših dni na prizorišču olimpijskih iger. Obe vasi, v katerih bodo bivali slovenski olimpijci, se počasi polnita. V hribovitem delu Džangdžjakovu ter nižjem predelu Yanqing je vse pripravljeno na začetek največjega športnega dogodka.

Tudi vodstvo slovenske odprave je v nizkem štartu saj se bodo z jutrišnjim dnem v spodnjo vas naselili alpski smučarji, v hriboviti del pa prihaja del deskarske ekipe. Žal na letalu za Peking ne bo alpskega smučarja Martina Čatra, ki je bil danes zjutraj po slovenskem času na PCR-testu pozitiven na koronavirus. Tako je njegov olimpijski nastop na Kitajskem izgubljen.

Na prizorišče iger je pred dnevi prispela ekipa tekačev in tekačic na smučeh, ki so že opravili s prvimi uradnimi treningi. Veseli in motivirani so se podali svoji olimpijski izkušnji naproti, saj so zaenkrat vsi brez težav prestali teste na novi koronavirus.

Žan Košir se počuti dobro, a njegovi testi so še vedno pozitivni. Foto: Guliverimage

Žan Košir se počuti dobro in upa na čim hitrejšo vrnitev v olimpijsko vas

Stanje pri deskarju Žanu Koširju, ki je takoj ob prihodu v olimpijsko vas moral to zapustiti in se zaradi pozitivnega testa na koronavirus preseliti v izolacijski hotel, je zaenkrat nespremenjeno. Olimpijec ostaja v hotelu in upa na čim hitrejšo vrnitev v olimpijsko vas in med ostale člane reprezentance.

Foto: Reuters

Žan je v izolaciji od četrtka, 27. februarja, dalje, kjer vsako jutro opravi PCR-test, ki zaenkrat še ni pokazal negativnega rezultata. Če so organizatorji pred začetkom iger zatrjevali, da bo za tiste, ki bodo pozitivni na koronavirus, v izolacijskih hotelih dobro poskrbljeno, pa se je izkazalo, da razmere niso ravno idealne. Enolična hrana, slaba internetna povezava in nič dodatne zdravniške oskrbe pri športnikih in ostalih, ki bivajo v hotelu, povzroča slabo voljo.

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije, ki je s športnikom neprestano na vezi, je Mednarodni olimpijski komite takoj opozorilo na stanje v hotelu. Situacija se izboljšuje, vendar pogoji še vedno niso optimalni. S športnikom je na vezi tudi zdravnik olimpijske reprezentance dr. Matjaž Turel, ki prihaja v Peking v ponedeljek, 31. januarja.