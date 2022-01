Kitajska prepričana, da želijo ZDA motiti potek iger v Pekingu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po pisanju kitajskih medijev so Združene države Amerike svojim športnikom plačale, da motijo potek olimpijskih iger v Pekingu. Obtožbe prihajajo manj kot teden dni pred začetkom politično zelo zaznamovanih iger.

Kitajski časopis China Daily se je pri obtožbah skliceval na vire, ki so "seznanjeni z dogajanjem na tem področju". Od oblasti podprti časopis je zapisal, da želi Washington prepričati svoje športnike, naj celo zavrnejo sodelovanje na tekmovanjih ter izrazijo nezadovoljstvo do Kitajske, , poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Viri so poudarili, da želi Washington z zlonamernimi motnjami spolitizirati šport in pokvariti zimske olimpijske igre v Pekingu," francoska agencija citira del članka.

V zameno za motnje naj bi ZDA ponudile finančno nadomestilo športnikom in uradnim osebam, ter si prizadevale za zaščito ugleda športnikov, ki tam sodelujejo, dodajajo.

Američani zanikajo usklajevanje globalne kampanje

Washington je že pred časom najavil diplomatski bojkot iger zaradi kitajskega nespoštovanja človekovih pravic, predvsem pri zatiranju muslimanskih Ujgurov v regiji Xinjiang. Dogajanje tam so ZDA označile za "genocid".

Ameriško veleposlaništvo na Kitajskem je takoj zanikalo obtožbe. "Nismo in ne usklajujemo globalne kampanje v zvezi z udeležbo na olimpijskih igrah," je v elektronski pošti za AFP dejal tiskovni predstavnik tamkajšnjega veleposlaništva.

"Peking odvrača pozornost od obupnega stanja človekovih pravic"

"Ameriški športniki imajo pravico, da se svobodno izražajo v skladu z duhom olimpijskih iger, kar vključuje poudarjanje spoštovanja človekovih pravic," so še zapisali. Veleposlaništvo je dodalo, da želi Peking odvrniti pozornost od njihovega obupnega stanja človekovih pravic.

"Pričakujemo, da bo Kitajska zagotovila varnost in dobro počutje naših in vseh ostalih športnikov, ki tekmujejo v Pekingu, ter spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine," je še dejal tiskovni predstavnik.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je že v četrtek med telefonskim pogovorom z ameriškim kolegom Antonyjem Blinkenom pozval ZDA, naj "ne motijo" zadnjih priprav na OI ter njihove kasnejše izvedbe.

