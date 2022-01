Najsodobnejši skakalni center na svetu ima tudi slovenski pečat #video

Zimske olimpijske igre v Pekingu so resnično tik pred vrati. Najboljši smučarski skakalci in skakalke se bodo februarja za olimpijska odličja merili v novem skakalnem centru v Džangdžjakovu na Kitajskem. Pri gradnji centra, ki po obliki spominja na kitajsko jušno žlico, po opremljenosti pa je trenutno tehnološko najbolj dovršen skakalni kompleks na svetu, so sodelovali tudi Slovenci.

Kranjsko podjetje MANA Original je h gradnji olimpijskega skakalnega centra prispevalo tehnični dizajn skakalnice ter dobavo in montažo večjih tehnoloških komponent na zaletišču in doskočišču.

In to še ni vse. Dobavili so tudi ledeno smučino z vso pripadajočo opremo, umetno doskočišče za poletne skoke, vetrno zaščito, luči za zaletišče, celotno zaletišče z zaletnimi rampami in stopniščem za medije. Center, ki ima obliko kitajske žlice za juho, ima prvi na svetu vgrajeno gretje zaletnih prostorov.

Zemeljska dela so se začela leta 2018, gradbena dela leto pozneje, skakalni kompleks pa je bil končan lani.

O sodelovanju s kitajskimi partnerji in poteku gradnje trenutno najsodobnejšega skakalnega centra na svetu smo se pogovarjali z direktorjem skupine Top Speed MANA Original Milošem Strletom.

Miloš Sterle, direktor skupine Top Speed MANA Original. Foto: arhiv podjetja MANA Original Kako ste prepričali kitajske kolege, da je podjetje MANA Original pravi naslov za sodelovanje pri tako zapletenem projektu, kot je sodoben skakalni center, kjer bodo potekali tudi skakalni olimpijski boji?

Mislim, da z referencami in zavzetostjo. Predstavitvene in prodajne aktivnosti sem začel že leta 2017.

Naše podjetje je takrat imelo okrog 60 referenc, kar je bilo po moji oceni največ na svetu (v praksi to pomeni, da smo do takrat sodelovali pri gradnji in opremljanju 60 skakalnic), danes pa imamo že od 90 do 100 referenc oziroma prav toliko skakalnic, pri katerih smo sodelovali.

Nobeno podjetje jih nima toliko in nobeno se ni tako angažiralo in potrudilo, kot smo se mi. Govorim o potovanju in pogovorih na Kitajskem v zvezi s smučarskimi skakalnicami. Kitajci so to verjetno prepoznali.

Tudi konkurenca na tem področju ni tako velika, poleg tega smo mi edino podjetje, ki ponuja celoten sklop, torej od tehničnega dizajna do lastne produkcije, dostave in inštalacije vsega - od naleta do doskočišča.

Matjaž Rakovec in Zhao Wenfeng, decembra lani podpisala prek spletne konference. Na Mestni občini Kranj pravijo, da gre za zgodovinski korak, saj se je Kranj prvič pobratil z neevropskim mestom. Mesti sta se pri sodelovanju osredotočili na podjetništvo in šport. Pobuda za sodelovanje pri gradnji skakalnega centra je pripeljala tudi do pobratenja Mestne občine Kranj in kitajskega mesta Džangdžjakov. Listo o pobratenju sta župana obeh mest,in, decembra lani podpisala prek spletne konference. Na Mestni občini Kranj pravijo, da gre za zgodovinski korak, saj se je Kranj prvič pobratil z neevropskim mestom. Mesti sta se pri sodelovanju osredotočili na podjetništvo in šport.

Skakalni kompleks bo živel tudi po olimpijskih igrah. Pri podjetju Mana Original so predlagali, da bi iztek lahko služil kot nogometno igrišče ali koncertni prostor, morda tudi kot olimpijski muzej na prostem. Foto: Guliverimage

Gre za tehnološko najbolje opremljen skakalni center na svetu. Predvidevam, da je to projekt, na katerega ste najbolj ponosni.

Vsekakor smo ponosni. Tudi s tega vidika, da gre za infrastrukturo, ki je namenjena olimpijskim igram, in da je, kar zadeva naš prispevek, daleč največji in zdaleč najzahtevnejši projekt, pri katerem smo sodelovali.

Ponosni smo, da nam je uspelo to, kar nam je.

Skakalni center ima vse najsodobnejše komponente, ki trenutno obstajajo.

Zemeljska dela so se začela leta 2018, gradbena dela leto pozneje, skakalni kompleks pa je bil končan lani. Foto: Guliverimage

Ali ste vedeli? Skakalni center v Džangdžjakovu po obliki spominja na jušno žlico. Idejno zasnovo zanj je izdelal priznani kitajski arhitekt Zhang Li, dekan na fakulteti za dizajn Tsinghua univerze v Pekingu.

Kako bodo to, da gre za najsodobnejši skakalni center, občutili skakalci in skakalke?

Vsi prostori, ki so jim namenjeni, so relativno večji, kot so na preostalih skakalnicah, in bolj komfortno opremljeni.

Poleg tega bodo na zaletnih rampah nameščena sevala, ki bodo skakalce grela med čakanjem na odhod na zaletno rampo. Tega nima še nobena skakalnica na svetu.

Kar zadeva preostali del tehnologije, ga skakalci niti ne bodo tako občutili, ga bodo pa nekaj zagotovo občutili gledalci.

Svetlobni učinki bodo namreč neverjetni. Na celotni strukturi skakalnice je vgrajena gora luči. Nekaj smo jih prispevali mi - pri tem smo sodelovali s profesorjem Iztokom Humarjem s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki nam je pomagal pri razvoju -, večino pa so prispevali Kitajci sami. So pravi mojstri luči in neverjetno je, kako vešči so osvetljevanja zgradb.

Skakalni center je bil zgrajen lani. Kolikokrat je bil že preizkušen?

Skakalnico so preizkusili na nacionalnem prvenstvu, decembra pa so tam izpeljali še tekmo kontinentalnega pokala pod okriljem Mednarodne smučarske zveze, kjer so nastopali tudi slovenski skakalci iz reprezentance B.

Infrastruktura je načeloma preizkušena, do določene mere je preizkušen tudi lokalni organizacijski odbor, je pa dejstvo, da gre v primerjavi s preostalimi olimpijskimi prizorišči na Kitajskem za najmanj preizkušen poligon. Zaradi epidemije to preprosto ni bilo mogoče, poleg tega se je gradnja malenkost zavlekla. Vsa preostala olimpijska prizorišča so v preteklosti gostila tekme svetovnega pokala že leto ali dve pred samim velikim dogodkom.

