Strašljiva dobrodošlica za olimpijce #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športnike, trenerje, osebje reprezentanc, novinarje (številni so že pred tedni odpovedali udeležbo) in preostale udeležence olimpijskih iger v Pekingu tamkajšnje zdravstveno osebje in zaposleni na letališču pričakajo oblečeni v skafandre. Vidijo se le njihove oči. Tako zelo se bojijo, da bi jim udeleženci iger prinesli koronavirus. Na Kitajskem, ki ima več kot milijardo prebivalcev, imajo dnevno nekaj deset pozitivnih primerov.

Nič drugače ni na javnem prevozu, v olimpijski vasi in na prizoriščih. Tudi tam so zdravstveno osebje ter uslužbenci oblečeni v varnostna oblačila. Poglejte v galeriji.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

V Pekingu v petek 36 pozitivnih primerov

V petek je bilo 1.418 prihodov ljudi, ki bodo nastopili na igrah ali pa so akreditirani za drugačne vloge med igrami. Od tega je bilo po testiranjih 29 oseb pozitivnih na koronavirus, med njimi 19 športnikov in drugih članov olimpijskih delegacij.

Preostalih sedem pozitivnih primerov so odkrili med rutinskimi vsakodnevnimi testiranjih v zaprtem olimpijskem območju. Dan prej je bil med pozitivnimi Žan Košir.