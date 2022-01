Najboljši slovenski deskar Žan Košir je bil ob prihodu na prizorišče olimpijskih iger pozitiven na novi koronavirus in je trenutno v izolaciji. Je brez simptomov in se dobro počuti.

Kot so danes zgodaj zjutraj sporočili iz vodstva slovenske olimpijske reprezentance, so sledili navodilom organizatorja in Koširja, ki je bil poleg Ilke Štuhec predviden za zastavonošo na odprtju iger 4. februarja, izolirali. V poznih večernih urah so test ponovili, a je tudi ta žal potrdil okužbo.

Zdaj sledi obvezni protokol, ki narekuje izolacijo športnika v posebnem hotelu, opremljenem z internetom, telovadnico, prostori za športnike in prostočasnimi aktivnostmi.

Olimpijske igre za Koširja še niso izgubljene



Kot so nam pojasnili v slovenski olimpijski reprezentanci, to ne pomeni, da so olimpijske igre za Koširja izgubljene. Ponovno testiranje ima že jutri, testiran bo vsak dan.



"Takoj ko bo imel dva zaporedna negativna PCR-testa, bo lahko zapustil izolacijski hotel in se vrnil v olimpijsko vas," so nam še pojasnili.



Iz slovenskega tabora sporočajo, da se Košir počuti dobro in za zdaj ne kaže nobenih simptomov.



Kvalifikacije moških v paralelnem veleslalomu so na sporedu čez 12 dni, v torek, 8. februarja.

Poleg Koširja je bil pozitiven tudi serviser ekipe Darko Centrih. Na rezultat ponovnega testa še čakajo.