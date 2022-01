Po vrsti razočaranj bi si želela odgovorov, a ...

"Želela bi si, da bi imela kratek in jedrnat odgovor na to, zakaj mi ne gre po željah, a ga nimam," pred olimpijskimi igrami o slabši sezoni od pričakovanega pravi slovenska smučarka Meta Hrovat, ki pa kljub temu pred Pekingom ostaja optimistična. "Ena ali dve tekmi lahko močno vplivata na to, kako po koncu pogledaš na celotno sezono," je prepričana 23-letna smučarka.

Meta Hrovat v tej sezoni za zdaj ne more biti pretirano zadovoljna z rezultatsko krivuljo. 23-letna slovenska smučarka se je pred začetkom priprav na letošnjo sezono odločila za odprtje novega poglavja, v katerem je združila moči z italijanskim trenerjem Liviem Magonijem. Ta je v tabor Hrovatove vnesel številne spremembe, tako v načinu treninga kot tudi v načinu dojemanja in postavljanja prednostnih nalog, na kar pa se Hrovatova, kot kažejo rezultati, še ni povsem privadila.

"Poskušam ostati v nekem fokusu, sploh zdaj, ko nas čaka tekmovanje v Pekingu." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Želela bi si, da bi imela kratek in jedrnat odgovor na to, zakaj mi ne gre po željah, a ga nimam. Ne vem, ali je to iskanje povezano z menjavo trenerskega štaba, ne vem. Tako kot sem omenila, res odločajo malenkosti. Res bi si želela konkretnega odgovora, pa ga nimam. Trenutno pa ga sredi sezone niti ne iščem. Poskušam ostati v nekem fokusu, sploh zdaj, ko nas čaka tekmovanje v Pekingu. Tudi po olimpijskih igrah nas čaka še kar nekaj tekem in sezona še zdaleč ni končana," je prepričana Hrovatova, ki bo v Pekingu nastopila na svojih drugih olimpijskih igrah. Leta 2018 je bila v Pjongčangu v veleslalomu 14., v slalomu pa 21.

Verjame, da je sposobna še boljšega smučanja. Foto: Guliverimage

V tej sezoni je njen najboljši rezultat šesto mesto z uvodnega oktobrskega veleslaloma v Söldnu, skupno pa se je trikrat zavihtela med najboljšo deseterico. Na domačem dvorišču v Kranjski Gori po osvojenem devetem mestu vidno ni bila zadovoljna, za po vrhu pa je na zadnjih nekaj tekmah nanizala še nekaj odstopov. V Kronplatzu je bila 16. Čeprav se sezona za zdaj ne odvija po njenih željah, pa nekdanja mladinska svetovna prvakinja v slalomu pred Pekingom ne meče puške v koruzo.

"Sezone še ni konec. Ena ali dve tekmi lahko močno vplivata na to, kako potem po koncu pogledaš na celotno sezono. Pred začetkom si zagotovo nisem predstavljala ali želela, da bo šla sezona v to smer, v katero je šla do zdaj. A to je šport. Smučanje je šport občutkov in malenkosti, ki se mi prikradejo že med treningom, močno vplivajo na potek. Že dve ne tako dobri tekmi močno spremenita potek sezone. Tega se zavedam, a zaradi tega nisem spremenila ciljev pred največjim tekmovanjem te sezone, ker se mi ne zdi, da bi jih morala. Moj cilj že od začetka te sezone je to, da v Pekingu pokažem dobro vožnjo. To pomeni, da v tistem trenutku, v katerem sem, pokažem, kar znam. O rezultatskih ciljih pa nikoli nisem zares govorila," je o ciljih v Pekingu dejala Hrovatova.

Čas za počitek in odmik od smučanja V Kranjski Gori je bila v veleslalomu deveta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi slabših rezultatov od pričakovanj in razočaranja si je po novem letu vzela nekaj več odmora. "Delala sem stvari, ki mi pomagajo, da nekako odmislim tekmovanja, ker je naš ritem med sezono naporen. Če se ti stvari ne sestavljajo tako, kot bi si želel, potem še bolj čutiš zgoščen ritem tekem in vse se ti zdi še bolj naporno. Naredila sem to, kar se mi je v tistem trenutku zdelo najboljše, čeprav sem na račun tega takrat izpustila nekaj tekem evropskega pokala. Zdi se mi, da bom na ta način dobila nekaj svežine, sploh za te najpomembnejše tekme, ki nas zdaj čakajo v Pekingu," je prepričana slovenska smučarka, ki bo v Pekingu zagotovo nastopila v veleslalomu in slalomu.

"Olimpijske igre so že skoraj tu. Za mano je res nekaj slabših, da ne bom rekla slabih tekem. Pred Kronplatzom sem si vzela nekaj časa za počitek, več sem se posvečala tudi fizični pripravljenosti in mislim, da mi je ta čas, ki sem si ga vzela, koristil tudi na olimpijskih igrah," je še pojasnila pred odhodom na Kitajsko.

