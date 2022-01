Nezaustavljiva "Mehičanka", ki bo v Pekingu spisala zgodovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpska smučarka Sarah Schleper bo na prihajajočih olimpijskih igrah edina ženska predstavnica Mehike. To bodo za Schleperjevo že šeste olimpijske igre in druge, na katerih bo tekmovala pod mehiško zastavo. Doletela jo je tudi čast, da bo ob drsalcu Donovanu Carillu nosila zastavo ob odprtju iger.

Dvainštiridesetletna Sarah Schleper bo na olimpijskih igrah v Pekingu spisala zgodovino. Postala bo namreč prva ženska v zgodovini alpskega smučanja, ki bo nastopila na kar šestih olimpijskih igrah. Njena kariera se je začela leta 1995. Za primer, ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin se je tistega leta šele rodila, Schleperjeva pa je takrat štela 16 let.

V ZDA rojena smučarka, natančneje v Glenwood Springsu, je vrsto let tekmovala za svojo rodno državo, nato pa je sledila selitev pod zastavo Mehike. Na vprašanje, zakaj se je odločila za menjavo države, za katero tekmuje, je namignila, da je odločitev med drugim tudi posledica delitev, ki so po njenem mišljenju nastale po potezah nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa v povezavi z latinoameriško skupnostjo v ZDA. "Rada združujem ljudi. Všeč mi je, da tudi v ZDA živi veliko Mehičanov. Olimpijske igre so dobra priložnost za združevanje ljudi po svetu," je prepričana Schleperjeva.

Z Lindsey Vonn leta 2010 v Vancouverju. Foto: Guliverimage

Drugi in še veliko večji razlog, zakaj se je v ZDA rojena smučarka odločila, da bo nastopala pod mehiško zastavo, pa je njen mož, Mehičan Federico Faxiola, s katerim sta se spoznala leta 2007. Schleperjeva, ki obožuje tudi surfanje in smučanje na vodi, se je sicer športno upokojila že leta 2011, a se je z željo, da zastopa državo svojega moža, s katerim sta se poročila leta 2014, že tri leta kasneje vrnila na bele strmine, da bi Mehiko lahko zastopala na olimpijskih igrah.

Šestič na OI

Pod okriljem reprezentance ZDA je nastopila na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, Salt Lake Cityju 2022, Torinu 2006 in v Vancouvru leta 2010. V Italiji je leta 2006 osvojila deseto mesto v slalomu. Iz svetovnih prvenstev je njen najboljši izplen sedmo mesto iz Sante Caterine leta 2005. Istega leta je dosegla tudi svojo edino zmago v svetovnem pokalu, potem ko je bila najboljša v slalomu v Lenzerheideju. V 15 letih, ko je tekmovala za ZDA, je nastopila na 186 tekmah svetovnega pokala, štirikrat se je uvrstila na oder za zmagovalce. 29. decembra se je v kratki obleki v Lienzu v mislih, da je to zadnjič, zapeljala po belih strminah svetovnega pokala. Sredi vožnje pa se ji je pridružil še takrat njen štiriletni sin.

"Slovo" leta 2011:

Nato je sledila vrnitev iz upokojitve in selitev v mehiško reprezentanco. Leta 2018 je na OI v Pyeongchangu že nastopala za Mehiko. V superveleslalomu je zasedla 41. mesto, v veleslalomu pa je ostala brez rezultata. V letošnji sezoni je nastopila na dveh tekmah za svetovni pokal. Na prvi tekmi sezone v Söldnu je odstopila, v Cortini d'Ampezzo je v superveleslalomu zasedla zadnje 35. mesto.

Želi si nastopiti tudi na naslednjih olimpijskih igrah leta 2026. Foto: Guliverimage

Čeprav v Pekingu posebnih rezultatskih ciljev nima, pa bo zagotovo deležna posebne pozornosti, saj bo nosila tudi zastavo na odprtju iger. "V Pekingu bom drugič na OI zastopala Mehiko. Moj mož in moji otroci so Mehičani, tudi moje srce je mehiško, in zelo sem ponosna, da bom lahko nosila zastavo na odprtju," je dejala Schleperjeva.

Kljub temu, da bo ravno med olimpijskimi igrami, in sicer 19. februarja, dopolnila že 43 let, pa Schleperjeva po Pekingu nikakor še ne bo končala kariere, saj si želi nastopiti tudi na naslednjih olimpijskih igrah, ki jih bosta leta 2026 gostila Milan in Cortina d'Ampezzo.

"Dobila sem priložnost, da tekmujem za Mehiko. Za državo, v kateri skoraj ni športnikov, ki bi lahko tekmovali na zimski olimpijadi. Moje sanje so bile tekmovati za narod, ki ni tako močan v zimskih športih, in jim približati ta šport," je še dejala v ZDA rojena športnica.

Poleg Schleperjeve in Carilla bo zasedba Mehike v Pekingu štela še dva športnika. Rodolfo Dickson bo tekmoval v alpskem smučanju, Jonathan Soto pa v teku na smučeh.

Preberite še: