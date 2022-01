Niradž Čopra je lani postal narodni junak. Foto: Guliver Image Kitajska, gostiteljica letošnjih olimpijskih iger, ima več kot 1,4 milijarde prebivalcev. Na letošnjih igrah jo bo zastopalo 171 športnikov. Kitajska je velesila na poletnih igrah (543 kolajn, sedmo mesto), na zimskih nekoliko manj (62 kolajn, 16. mesto). Medtem je druga največja država sveta Indija (1,35 milijarde prebivalcev) najmanj uspešna država v zgodovini olimpijskih iger. Na zimskih igrah kolajne sploh še nima, na poletnih jih ima 28. Preračunano glede na število prebivalcev to pomeni, da so na zadnjem, 141. mestu med državami, ki imajo olimpijske kolajne. Če imajo Bahami, Madžarska in Finska na milijon prebivalcev več kot 50 kolajn, Slovenija 13,47, jih ima Kitajska 0,03.

Zadnje poletne igre v Tokiu so bile za indijski šport najuspešnejše: sedem kolajn, od tega ena zlata. Niradž Čopra je postal olimpijski prvak v metu kopja. Ključna razloga, da so tako nešporten narod, pa: denar in kultura. Prebivalstvo je revno, država ne vlaga ne v šport ne v športno infrastrukturo. Nimajo tekmovalne mentalitete, športa pa ne dojemajo kot način življenja, s katerim bi lahko preživel sebe in družino.

Niradž Čopra je v Tokiu osvojil zlato kolajno v metu kopja. Foto: Guliver Image

Doslej na zimskih igrah samo 15 Indijcev

Šiva Kešavan je na igrah nastopil šestkrat. Foto: Guliver Image Na zimskih olimpijskih igrah še nikoli niso imeli več kot štirih športnikov. Njihov najbolj znan zimski olimpijec je Šiva Kešavan. Tekmovalec v sankanju, ki je nastopil na šestih igrah, prvič v Naganu leta 1998, star vsega 16 let. Kešavan je eden od le 15 indijskih športnikov, ki so doslej nastopili na zimskih igrah.

V Pekingu bo indijsko čast branil 31-letni alpski smučar Arif Khan. Nastopil bo tako v slalomu kot v veleslalomu. Nekaj izkušenj s tekmovanj na najvišji ravni ima, saj je že štirikrat nastopal na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat je dosegel lani v Cortini, ko je bil na veleslalomu 45. Zadostno število točk Fis za vozovnico za Peking si je priboril na tekmovanjih nižje ravni: na tekmah Fis in državnih prvenstvih. Na črnogorskem prvenstvu je bil v veleslalomu 21., na bosanskem prvenstvu na primer 27. v slalomu.

Kešavan je pred štirimi leti v Pjongčangu osvojil 34. mesto. Foto: Guliver Image

Prestavil poroko, da je v Evropi treniral in tekmoval

Arif Khan v slalomu na zadnjem svetovnem prvenstvu Foto: Guliver Image Zaradi pandemije koronavirusa je olimpijske sanje skoraj opustil, saj večji del leta 2020 ni mogel iz Indije. Doma možnosti za pravi trening pač nima. Zadnjih pet mesecev si je evropsko bazo našel v Innsbrucku. Treningu in tekmovanjem je podredil vse svoje življenje. Prestavil je celo poroko. Domači ga podpirajo, čeprav je v indijski kulturi nezaslišano, da bi šport postavil pred družino.

"Moja prva naloga je bila, da se na olimpijske igre sploh uvrstim. Te so moje sanje že 10, 12 let. Kar zadeva poroko, sem moral svojo zaročenko in njene starše prositi, ali mi dajo še eno leto, da se posvetim treningu in preboju na največji oder. Odločili smo se skupaj. Podprli so me." Na igre 2022 se je torej uvrstil. Štiri leta prej mu je to spodletelo. Za Peking si je zastavil visok cilj: "Prvo vožnjo si želim končati v prvi trideseterici, nato pa v finalu napasti na vso moč."

V Indiji sta najbolj priljubljena športa kriket in nogomet. Igral ju je tudi Arif, a v njegovih krajih v Kašmirju ni bilo ne kluba ne primernega igrišča. Pa mu je oče, ki je imel trgovino s smučarsko opremo, na lokalnem hribu naredil manjšo progo. Indijski državni prvak je postal pri 12 letih. Oče je še danes njegov glavni pokrovitelj. Nekaj pa zasluži tudi sam kot smučarski inštruktor. Indijsko ministrstvo za šport ga je finančno podprlo šele po tem, ko si je zagotovil olimpijsko normo, in mu plačalo 35-dnevni trening kamp v Evropi.

Pred letom dni je bil v Cortini v veleslalomu 45. Foto: Guliver Image

Velika odgovornost, da zastopa milijardo ljudi

"Da sem eden v milijardi, ki bo zastopal Indijo, je velika odgovornost. To bo moja dediščina in tudi navdih. V mojih krajih je veliko mladih, ki bi se radi dokazali. Tudi zaradi njih bi bil rad vse boljši," razlaga Khan, ki bi rad postal vzor mladim Indijcem, naj vendarle vztrajajo v športu. "Bodi pogumen. To miselnost uporabljam tudi sam. Bodi pogumen. Še posebej v športu moraš biti pogumen."