Slovenka z odlično popotnico v Peking

Najhitrejši čas druge vožnje, skok po razpredelnici za 20 mest, končno deveto mesto in najboljši veleslalomski izid v karieri so izkupiček Ane Bucik pred odhodom na olimpijske igre. Če ji bo v Pekingu uspelo sestaviti dve dobri vožnji, bo zagotovo ena izmed glavnih slovenskih adutov za dober izplen. "Vsaj zaenkrat ne čutim nekega pritiska. Sem vesela, da grem v Peking dobro pripravljena, ker na prejšnjih igrah ni bilo ravno tako. Lepo je oditi na olimpijske igre z dobrimi občutki in res upam, da tudi, ko pridemo tja, pritisk ne bo prevelik," pred odhodom v Peking pravi Bucikova, ki se iger že zelo veseli.

V tej sezoni je bila najboljša v Kranjski Gori, kjer je bila peta v slalomu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Gre še za eno tekmo, ki je malo bolj posebna, zato jo bomo skušali še toliko bolj izkoristiti. Zaenkrat je pritisk bolj prisoten v smeri tega, da najprej zares pridemo v Peking. Pazimo se, kolikor se da, a že pri veliko športnikih se je pokazalo, da se lahko v zadnjem trenutku kaj zalomi, tako da res upam, da tu ne bo tako. Trenutno se počutim zdrava, smo izolirani in dobro treniramo, tako da delamo vse, da bomo v Peking prišli čim boljše pripravljeni. Potem pa bomo videli," korak po korak napoveduje Bucikova.

Trenutno najboljša Slovenka v skupnem seštevku

Slovenska smučarka je v tej sezoni svetovnega pokala skupno zbrala 279 točk, s čimer je trenutno na 20. mestu skupnega seštevka. Njen najboljši izkupiček je peto mesto iz slaloma v Kranjski Gori. "Že pred začetkom sezone sem imela višje cilje v primerjavi z lansko sezono, ker sem videla, da grejo treningi in celotna zadeva v pravo smer. Uspela sem si dokazati, da sem lahko z dvema dobrim vožnjama blizu najboljšim. To je dobra potrditev, da sem do zdaj dobro delala in tekmovala. Olimpijske igre pa so tekma zase. Zelo pomembno bo, da se fokusiram na svoj nastop in poskusim narediti dve odlični vožnji. Kam pa me bo to pripeljalo in kaj bodo pokazale ostale punce, je težko napovedovati. Upam, da bom na dan tekem dobro pripravljena in bomo videli, kaj bo," pravi Bucikova.

"Upam, da bom na dan tekem dobro pripravljena in bomo videli, kaj bo," pravi Bucikova. Foto: Guliverimage

V Pekingu bo zagotovo nastopila v slalomu in veleslalomu, na kar je trenutno povsem osredotočena. "Glede na sezono in rezultate je slalom nekako najmočnejša disciplina. Se mi pa zdi, da v veleslalomu tudi kar dobro smučam, na treningu večkrat zelo dobro, na treningih pa nekako toplo-hladno. Se bom skušala za obe tekmi dobro pripraviti in ne samo eni pripisovati prevelikega pomena, ker se potem pritisk nekoliko porazdeli," je prepričana 28-letna smučarka.

Po Cortini čas za novo veliko tekmovanje

Da se ne ustraši velikega tekmovanja, je dokazala že lani, ko je na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo slalom končala na devetem mestu. "Velika tekmovanja, kot so svetovna prvenstva in olimpijske igre, se mi zdijo priložnosti, da se še bolj izkažeš v sezoni, ko imamo velika tekmovanja. Ve se, da vsi na takšnih tekmah dajo še toliko več in zato morda včasih pride tudi do kakšnih napak in morda tudi nekoliko drugačnega končnega vrstnega reda, kot smo ga navajeni na vseh drugih tekmah," pravi Bucikova, ki jo zdaj skupaj s sotekmovalkami čaka pot v Peking, kjer bodo dekleta pred tekmami opravile še nekaj treninga in se privadile na snežno podlage in razmere na Kitajskem.

Pripravljena je na najpomembnejše tekme v sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Najverjetneje lahko pričakujemo precej agresiven, mrzel, pravi zimski sneg. Kaj več kot to, ne vemo. To bomo videli v Pekingu in potem tudi ocenili, kako se pripraviti na posamezno tekmo," je še sklenila Bucikova, ki jo v glavnem mestu Kitajske najprej v noči na ponedeljek, 7. februarja, po slovenskem času čaka veleslalom, dva dni kasneje ob istem času pa še slalom. Velika možnost pa obstaja, da si bo Bucikova priborila tudi mesto na ekipni tekmi 19. februarja.

