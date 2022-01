Švedinja vriskala od sreče, izjemen podvig Ane Bucik

Končni vrstni red, veleslalom (Kronplatz):

1. Sara Hector (Šve) 2:03.63 (1:00.32 in 1:03.31)2. Petra Vlhova (Slk) 2:03.78 (59.98 in 1:03.80)3. Tessa Worley (Fra) 2:04.15 (1:00.80 in 1:03.35)4. Federica Brignone (Ita) 2:04.20 (1:00.68 in 1:03.52)5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:04.44 (1:00.57 in 1:03.87)6. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:04.55 (1:01.61 in 1:02.94)7. Marta Bassino (Ita) 2:04.62 (1:00.59 in 1:04.03)8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:04.67 (1:00.72 in 1:03.95)10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:04.95 (1:00.63 in 1:04.32)11. Valerie Grenier (Kan) 2:05.06 (1:01.92 in 1:03.14)12. Katharina Truppe (Avt) 2:05.11 (1:01.44 in 1:03.67)13. Alice Robinson (NZl) 2:05.22 (1:01.08 in 1:04.14)14. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 2:05.25 (1:01.48 in 1:03.77)15. Nina O'Brien (ZDA) 2:05.36 (1:02.01 in 1:03.35)17. Paula Moltzan (ZDA) 2:05.44 (1:02.07 in 1:03.37)18. Coralie Frasse Sombet (Fra) 2:05.47 (1:02.41 in 1:03.06)19. Andrea Ellenberger (Švi) 2:05.49 (1:02.50 in 1:02.99)20. Elisa Mörzinger (Avt) 2:05.60 (1:01.60 in 1:04.00)21. Camille Rast (Švi) 2:05.70 (1:02.32 in 1:03.38)22. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 2:05.80 (1:02.46 in 1:03.34)23. Katharina Liensberger (Avt) 2:05.85 (1:01.87 in 1:03.98)24. Vanessa Kasper (Švi) 2:05.99 (1:02.74 in 1:03.25)26. Michelle Gisin (Švi) 2:06.24 (1:01.48 in 1:04.76)28. Simone Wild (Švi) 2:06.62 (1:02.37 in 1:04.25)

Odstopa: Marie Therese Tviberg (Nor), Stephanie Brunner (Avt)