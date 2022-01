Velika smola za Američanko, ki je ne bo na ZOI v Pekingu

Šestindvajsetletna Američanka Breezy Johnson je doživela velik udarec. Le nekaj tednov pred olimpijskim spektaklom na Kitajskem je morala zaradi zdravstvenih težav odpovedati nastop. Usoden je bil padec na treningu smuka v Cortini d'Ampezzo, pri katerem je utrpela neprijetno poškodbo. Odlomila si je del hrustanca v kolenu in po tehtnem razmisleku presodila, da ne bo tvegala z nastopom na olimpijskih igrah.

Svojo odločitev je objavila na družbenem omrežju Instagram in dala vedeti, da bi morda lahko celo tekmovala v Pekingu, a se boji dodatne škode ob naporih in morebitnih padcih, obenem pa ni zagotovila, da bi sploh lahko tekmovala na pravi ravni.

"Vse od Južne Koreje je bila moja želja postati olimpijska prvakinja. Želela sem uresničiti sanje, a v tem trenutku ni vredno tvegati," je zapisala. "Ta šport je brutalen. Nekdo me je včeraj vprašal, zakaj se ga sploh grem. Ob takšnih prigodah, kot je ta, se temu čudim tudi sama. Resnica pa je takšna, da se ob nastopih na tekmah v smučanju počutim resnično živo, zato se bom k njim vsekakor vrnila. Občutek, ki te spremlja ob hitrem smučanju, je neprecenljiv," je zapisala Johnsonova.

V tej sezoni se je trikrat povzpela na zmagovalni oder. Na treh smukih (dvakrat Lake Louise in enkrat Val d'Isere) je osvojila drugo mesto. Z zdravstvenimi težavami se ubada tudi najboljša smukačica sezone, Italijanka Sofia Goggia. V Cortini d'Ampezzo je grdo padla in si poškodovala levo koleno, a se želi s pomočjo terapij in trdega dela do 15. februarja, ko bo na olimpijskih igrah na sporedu ženski smuk, že vrniti na smučišča.