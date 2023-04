Presenečenje v norveškem taboru: Klaebo izstopil iz reprezentance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkratni olimpijski prvak v smučarskem teku Johannes Klaebo ni več član norveške reprezentance. V sporočilu za javnost je 26-letnik svoj odhod utemeljil z dogajanjem zadnje tedne okoli norveške smučarske zveze in reprezentance ter z zmanjšanjem proračuna za smučarski tek. Z njegovim izstopom bo lahko zveza denar namenila drugim tekačem.

Kot je norveški zvezdnik sporočil prek Instagrama, se obetajo velike spremembe pred naslednjo sezono. "Odločil sem se, da ne bom del reprezentance v naslednji sezoni. Ne vem, kakšna bo moja prihodnost, a nekaj je gotovo - dedek bo še vedno glavni trener, oče pa moj manager," je zapisal Johannes Klaebo.

Odhod dolgoletnega pokrovitelja bo skrčil reprezentančni proračun

Proračun za tekaško sekcijo so pri norveški smučarski zvezi zmanjšali tudi zaradi odhoda dolgoletnega velikega pokrovitelja, kar pomeni, da je v izboru reprezentance le 20 namesto 24 tekačev.

"Z mojim odstopom lahko smučarska zveza zmanjša svoje stroške in raje porabi denar za druge športnike. Da, zdaj jim ni več treba plačati niti mojih višinskih taborov," je Klaebo dejal v sporočilu za javnost in dodal: "Z reprezentančnimi kolegi bom ostal v tesnem stiku, čeprav ne bom več del reprezentance."

Klaebo je bil del članske norveške reprezentance od aprila 2017, zdaj pa se je pred novo sezono odločil za umik: "Naredil sem tisto, kar se mi zdi prav, glede na položaj na norveški smučarski zvezi in v reprezentanci."

Norveška zveza želi spoštovati odločitev Klaeba, četudi so tam upali na drugačno rešitev. Zveza ima namreč interno pravilo, da lahko na svetovnih prvenstvih in velikih mednarodnih tekmah nastopajo le športniki, ki so člani državne reprezentance.

V prihajajoči zimi večjih tekmovanj v smučarskem teku ni, a norveška zveza zdaj razpravlja o tem, ali naj se obstoječe pravilo odpravi.