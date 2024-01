Nova zmaga norveškega zvezdnika, Slovenci brez točk

Za Klaeba, ki je pritisnil na plin v zadnjih kilometrih in v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal najbližjega rojaka, je bila to šesta zmaga v sezoni in druga v Gomsu, potem ko je bil v soboto najboljši v sprintu. To sezono v skupnem seštevku ne kroji več samega vrha, saj je zaradi bolezni izpustil novoletno turnejo Tour de Ski.

Krüger je za rojakom zaostal 0,7 sekunde, potem ko je v zadnjem delu preizkušnje edini sledil njegovemu ritmu. Tretji Lapierre je ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem.

V skupnem seštevku je s četrtim mestom vodstvo povišal Norvežan Harald Oestberg Amundsen. Od Slovencev je točke doslej v sezoni osvojil le Miha Šimenc, in sicer 88. Danes je za eno točko, ki jo dobi 50. v cilju, zaostal slabo minuto.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo kanadski Canmore, kjer bodo najboljši tekači in tekačice tekmovali med 9. in 13. februarjem.

Moški, 20 km prosto, skupinski start:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 39:25,2

2. Simen Hegstad Krüger (Nor) + 0,7

3. Jules Lapierre (Fra) 12,0

4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 13,5

5. Friedrich Moch (Nem) 14,1

6. Paal Golberg (Nor) 15,1

...

60. Miha Šimenc (Slo) 3:23,1

65. Miha Ličef (Slo) 3:51,7

70. Vili Črv (Slo) 5:23,9

...

Skupno (21):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1611 točk

2. Erik Valnes (Nor) 1311

3. Paal Golberg (Nor) 1186

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1124

5. Hugo Lapalus (Fra) 871

6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 856

...

85. Miha Šimenc (Slo) 88

...