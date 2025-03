Klaebo zlato osvojil v vseh šestih disciplinah

Slovenska predstavnika Valerij Gontar in Miha Ličef sta osvojila 40. in 55. mesto. Gontar je za zmagovalcem zaostal 12 minut in 44 sekund, medtem ko je bil Ličef počasnejši za 20 minut in 52 sekund.

Za Johannesa Hoesflota Klaeba je bila to že šesta zlata kolajna na letošnjem svetovnem prvenstvu. Drugouvrščeni Šved William Poromaa je za Klaebom zaostal za dve sekundi in deset stotink, medtem ko je bil tretjeuvrščeni Simen Hegstad Krüger od svojega rojaka počasnejši za osem sekund in pol. Branilec naslova iz Planice Norvežan Paal Golberg je bil 27.

V precej pomladnih razmerah je približno 20 km pred koncem skupina osmih tekačev pobegnila pred glavnino. V zadnjih dveh krogih so z nje izpadli Francoz Hugo Lapalus, Finec Remi Lindholm in Britanec Andrew Musgrave. Za medalje se je tako udarila vodilna peterica, v kateri so bili Norvežani Harald Oestberg Amundsen, Martin Loewstroem Nyenget, Klaebo in Krüger ter Poromaa.

Slabih 8,5 km pred koncem je najbolje kazalo Amundsenu, ki je imel manj kot sekundo prednosti pred Nyengetom in Poromaajem, katerega je s tretje pozicije nato izrinil Klaebo. Pet kilometrov pred koncem je bil prvi Krüger, ki je vodil pred Nyengetom in Poromaajem, medtem ko je Amundsen odpadel iz boja za medalje. Vodilni trojici je tesno za petami sledil še Klaebo, ki je nato nevarno napadel in po padcu Nyengeta slaba dva kilometra pred koncem prevzel vodstvo pred Krügerjem in Poromaajem, ki ga do konca ni več izpustil iz rok.

V sprintu za zmago je bil od Šveda prepričljivo boljši Klaebo in tako osvojil še 15. zlato kolajno na SP, s čimer je postal najuspešnejši tekač v zgodovini in edini s šestimi zlatimi kolajnami na enem SP.