Najprej zaustavili Slatnarja, zdaj še Poljake

Piotr Zyla in Stefan Hula sta bila zaradi "nepravilnih" skakalnih čevljev na zadnji postojanki v Willingenu diskvalificirana. Poljaki v tej sezoni skačejo pod pričakovanji, zato iščejo različne izboljšave, da bi spet našli priključek z elito. Še posebej pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki se bodo slavnostno odprle 4. februarja.

V petkovih kvalifikacijah je bilo videti, da so na pravi poti, saj je Kamil Stoch postal zmagovalec kvalifikacij, Zyla je bil četrti. V soboto je bil nato drugi, tako kot Hula, diskvalificiran zaradi nepravilnih skakalnih čevljev.

Poljaki čevljev ne smejo uporabljati

Kot poroča skijumping.pl, je poljska oprema zmotila Stefana Horngacherja. Avstrijski strokovnjak, ki je pred prihodom v Nemčijo delal prav s poljsko reprezentanco, je dvignil obrvi. Kontrolor za opremo Mika Jukkara, ki je po odhodu nadomestil Seppa Gratzerja, je neusmiljen pri novostih. Spomnimo, da so zavrnili tudi novost Petra Slatnarja z vezmi, ki so bile deloma že predstavljene pred sedmimi leti.

Stefan Horngacher je bil pred leti trener poljske skakalne reprezentance. Zdaj je načelu nemške izbrane vrste in prav on je izpostavil, da čevlji niso v skladu s pravili FIS. Foto: Sportida

Zdaj imajo podobne težave Poljaki s smučarskimi čevlji, ki jih ne smejo več uporabljati. In to ravno v neprijetnem času, ko so pred vrati zimske olimpijske igre v Pekingu.

"Borili se bomo za te čevlje, ker so le spremenjeni. Niso novi, kot trdi Stefan Horngacher. Vsi pripravljamo svoja orožja zaradi tehničnega napredka na najpomembnejših dogodkih. Tudi mi si prizadevamo za napredek," je na svojem profilu na Facebooku zapisal športni direktor poljske skakalne reprezentance Adam Malysz.

Stöckl podpira pritožbo Horngacherja

Horngacher se je skliceval na to, da morajo biti tehnične novosti sprejeti maja na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS). Poljaki se branijo, da čevlji niso novost, le izboljšana različica že obstoječih.

Adam Malysz verjame, da so čevlji v skladu s pravili, le da so spremenjeni. Foto: Sportida

Z njim se je strinjal tudi rojak Alexander Stöckl, ki že vrsto let dela z Norvežani: "Pravila so jasna. Čevlji ne smejo biti narejeni tako, da ti dajo prednost v aerodinamičnem pogledu. Pravila so jasna in razumem Stefana Horgacherja. Pravilno se je odzval, ker je bila sprememba pri čevljih očitna. Če ne bi on naredil tega koraka, verjamem, da bi ga kdo drug. Ne glede na vse pa je ideja glede čevljev dobra, vendar morajo biti ti v skladu s pravili FIS. Ne v tem času, moji poljski prijatelji," se je zasmejal Stöckl.