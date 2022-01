Slatnar od odgovornih ni dobil odgovora, odločil se je za nov korak

Nove različice skakalnih vezi v smučarskih skokih slovenskega proizvajalca Petra Slatnarja do nadaljnjega ne smejo biti uporabljene, sporočajo z Mednarodne smučarske zveze (FIS). Ker Slatnar verjame, da so v skladu s predpisi in jih je odgovornim predstavil že leta 2015, bo na FIS naslovil dopis z vprašanji ter zahteval odgovore, zakaj so se odločili za ta korak.

V skakalnem svetu je bilo v tej sezoni veliko govora o vezeh za skakalne smuči, ki jih je proizvedel slovenski podjetnik Peter Slatnar. Mož, ki živi za smučarske skoke in med drugim proizvaja tudi skakalne smuči, je pred koncem novoletne turneje govoril, da bo od odgovornih poskušal dobiti odgovore, zakaj so prižgali rdečo luč za uporabo njegovih vezi. Ni jih dobil. Zdaj sestavlja dopis za Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), v katerem bo poskušal dobiti pojasnila in odgovore, ki se nanašajo na to tematiko.

"V meglo je zavito. Sestavljamo, kaj bomo napisali. Kje je sploh težava. Ker jim bomo poslali, bomo morali dobiti tudi uraden odgovor. In verjamem, da hitro. Nismo namreč še nič izvedeli o tem, zakaj se jih ne sme uporabljati," Slatnar v tem primeru tava v temi.

Od slovenskih skakalcev sta jih na primer uporabljala tudi Anže Lanišek in Lovro Kos. Tuje reprezentance so zastrigle glede novih skakalnih vezi šele takrat, ko je Lanišek zmagal v Ruki. Sredi novoletne turneje je že presedlal na stare in se spet začel dvigovati v formi, medtem ko je Kos z njimi še skakal do konca turneje štirih skakalnic in bil v skupnem seštevku na sedmem mestu najboljši slovenski predstavnik.

Ekipe dobile elektronsko sporočilo

Najverjetneje jih na naslednji postojanki svetovnega pokala v Zakopanah ne bo več uporabljal, ker naj bi ekipe dobile prepoved uporabe tovrstnih vezi od 9. januarja. "Na naš naslov ni prišel noben dopis, da se jih ne sme uporabljati. Slišal sem le, da so ekipe dobile elektronsko sporočilo, da z njimi ne smejo več skakati," pravi Slatnar.

Foto: Guliverimage

A je treba biti pri vsej stvari previden, poudarja Slatnar, ki verjame, da so vezi v skladu s predpisi. Ne nazadnje je prototip vezi predstavil na FIS že leta 2015, ko o tem nihče ni imel pripomb: "V ozadju so neki interesi. Kaj narediti? Lahko zapenjaš in greš na nož. S tega vidika bi lahko kaj dosegel. A se po drugi strani zavedaš širine. Na primer, da si v službi in nadrejene tožiš, da so kaj slabega naredili, ti naredili krivico, in potem misliš, da boš v prihodnje lepo delal naprej, je velika verjetnost, da te bodo 'zbrcali'."