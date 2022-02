Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska skakalka Jacqueline Seifriedsberger je novo ime na nesrečnem seznamu športnikov, ki so zaradi pozitivnega testa na koronavirus ostali brez nastopa na olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

V taboru avstrijskih smučarskih skakalk so doživeli nov šok. Potem ko je bila njihova glavna favoritinja za olimpijski naslov Sara Marita Kramer v soboto pozitivna na testiranju na koronavirus in je kljub številnim prizadevanjem in neštetim testiranjem morala ostati doma ter pozabiti na svoje olimpijske sanje, je enaka usoda doletela tudi njeno rojakinjo Jacqueline Seifriedsberger.