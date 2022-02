Je na vidiku sproščanje ukrepov? To pravi Logarjeva.

Medtem ko so nekatere države, kot na primer Velika Britanija in Danska, že opustile ukrepe, razmere pri nas tega še ne dovoljujejo.

Po besedah Logarjeve se v bolnišnicah pretežno še vedno ukvarjajo z bolniki, ki imajo covid-19 kot primarno diagnozo, in bolniki, pri katerih covid-19 odkrijejo ob prihodu v bolnišnico. "Od ponedeljka do danes se je število hospitaliziranih povečalo za skoraj sto," je poudarila. Na oddelku za intenzivno terapijo je stanje razmeroma mirno, a Logarjeva opozarja, da ko se začnejo bolnišnice polniti, ljudje prihajajo tudi na oddelek za intenzivno terapijo.

Svetovalna skupina se nagiba k postopnemu sproščanju ukrepov

Medtem ko so nekatere države, kot na primer Velika Britanija in Danska, že opustile ukrepe, razmere pri nas tega še ne dovoljujejo. "Države, ki so opustile ukrepe, so dobro precepljene. V Veliki Britaniji in na Danskem je precepljenost skoraj 100-odstotna, sploh v skupinah, ki predstavljajo povečano verjetnost za težji potek bolezni," je spomnila. Ob tem je izrazila upanje, da se bodo o sproščanju ukrepov lahko začeli pogovarjati čez štirinajst dni. "Po najbolj optimističnih napovedih oziroma po trenutnih številkah lahko upamo, da smo blizu vrha oziroma morda na vrhu," je poudarila.

Svetovalna skupina se po besedah Logarjeve nagiba k postopnemu sproščanju ukrepov, saj lahko ob kakšnih velikih premikih ob slabi precepljenosti znova pride do poslabšanja. Postopno sproščanje pa načeloma pomeni, da bi najprej sprostili ukrepe v tistih dejavnostih, kjer je najmanjše tveganje za poslabšanje epidemiološke situacije. Za zdaj ostaja v veljavi tudi pogoj PCT. "Ko se bodo začele razmere umirjati, bomo predlagali drugačno izhodno strategijo, kot je v veljavi zdaj. Upamo, da ne bo še kakšnega dodatnega koronskega presenečenja in da bo naslednja različica še blažja," je dejala.

Logarjeva o uporabi mask

Logarjeva je pojasnila tudi razliko med maskama tipa II in IIR, ki sta po odločitvi vlade obvezni za uporabo od danes. Obe maski sta kirurški, razlika med njima pa je v tem, koga ščitita. "Če uporabljamo kirurško masko tipa II, ščitimo okolico, če smo okuženi. Če uporabljamo masko tipa IIR, pa ščitimo tudi sebe, saj je zunanja plast maske bolj vodoodbojna, kar pomeni, da če pade kapljica na masko, ne bo prišla tako hitro v globino kot pri tipu maske II. Obe maski sta bistvena boljša zaščita kot maske iz blaga ali navadne troslojne maske iz papirja," je še dejala Logarjeva.