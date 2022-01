Minister za zdravje Janez Poklukar poudarja, da so v petem valu zaradi koronavirusne različice omikron praktično vse postavili na novo, od testiranja, karanten, izolacij, delovanja mikrobioloških laboratorijev do organizacije bolnišnic. Za sproščanje protiepidemičnih ukrepov pa je tveganje po njegovih besedah za zdaj še vedno preveliko.

"Ko bomo dosegli vrh, bomo tudi lažje zadihali"

Kljub temu, da slišijo želje in pobude o sproščanju ukrepov, je to tveganje trenutno še vedno preveliko, in bo tako, dokler se krivulje dnevno pozitivnih, obolelih in hospitalizacij ne obrnejo navzdol, je ob današnjem vladnem obisku v Posavju in po sestanku z vodstvom Splošne bolnišnice Brežice dejal minister.

Epidemija še vedno narašča, saj je v državi dnevno prek 17.000 okužb, samo ta teden pa so hospitalizirali kar 33 odstotkov več bolnikov. V primerjavi s prejšnjim tednom je bilo v Sloveniji tudi 85 odstotkov več smrti, kar kaže, da je neracionalno razmišljati o sproščanju ukrepov, je pojasnil.

"Želimo si, da čim prej dosežemo vrh in takoj, ko ga bomo dosegli, bomo tudi lažje zadihali in napovedovali, kako in na kakšen način naprej," je še dejal minister.

Lažen občutek varnosti in neznanke v prihodnosti

Poklukar je nadaljeval, da se morda zdi, da različica omikron ne povzroča toliko hospitalizacij, pa smo vendar priča visokemu vrhu okužb, ki je štirikrat višji, kot je bil pri delta različici. "Tudi če je namesto štiriodstotne stopnje hospitalizacij, kot je bila pri različici delta, zdaj stopnja hospitalizacij enoodstotna, to pri 30.000 pozitivnih testov dnevno pomeni 300 sprejemov," je navedel minister. Za napoved, kaj bo nova različica prinesla intenzivnim enotam, pa je po njegovih besedah prezgodaj.

Foto: Reuters

Omikron pa je med drugih prinesel nove izzive tudi z vidika dnevnega zagotavljanja vseh potrebnih testiranj. Kot je pojasnil Poklukar, je zaenkrat kot pozitiven primer definiran primer, ki je potrjen s PCR-testom. Je pa dejstvo, da številne države po svetu izdajajo QR-kode tudi za hitre antigenske teste, ker so bile preobremenjene s PCR-testi. Tudi v to smer se pogovarjajo s stroko, a dokončne odločitve še ni, je pojasnil minister.

Pri tem je opozoril, da so na robu zmogljivosti ne le laboratoriji, ampak tudi drugi deležniki. Še nadaljnje upoštevanje ukrepov pa je po njegovih besedah nujno tako zaradi hitre širitve omikrona in neznank, "kaj bo ta prinesel za t. i. dolgi covid in kako bo vplival na človeške organe".

V šempetrski bolnišnici prisiljeni skrčiti program dela in operacije

V šempetrski bolnišnici je prvič po 15. decembru lani na covidnem oddelku znova 40 bolnikov, od tega šest na intenzivnem oddelku. Zaradi številnih bolniških odsotnosti so morali skrčiti program dela in odpovedati naročene operacije. Po besedah strokovne direktorice Dunje Savnik Winkler so imeli v zadnjem tednu nekaj vdorov koronavirusa v bele cone.

V splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici s četrtkom odpovedujejo vse naročene operacije do okvirno 4. februarja, ko bodo operirali le nujna, urgentna stanja bolnikov. Zmanjšali bodo tudi število specialističnih ambulant, ostali bodo le nujne kontrole in pregledi predvsem za onkološke in travmatološke bolnike. Vse bolnike so o odločitvi obvestili v torek. Foto: STA

Velike težave za šempetrsko bolnišnico predstavlja obolevanje zaposlenih. "Danes je iz tega naslova odsotnih kar 120 zaposlenih na področju zdravstvene nege, nekaj jih je zbolelo za covidom-19, nekaj jih ima druga obolenja, nekateri pa so odsotni zaradi nege otrok ali druge višje sile. Ta delež je tako visok, da je ponovno zahteval krčenje programa dela v bolnišnici," je v današnji izjavi za medije dejala Savnik Winklerjeva.

Skrajšanju kritja bolniške odsotnosti s strani delodajalca se v DZ obeta podpora



Medtem se predlogu skrajšanju kritja bolniške odsotnosti s strani delodajalca obeta podpora DZ. Ob obravnavi predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju so podporo napovedale SDS, NSi in SAB, pričakovati je tudi zeleno luč poslancev Konkretno. V večjem delu opozicije pa opozarjajo na posledice povečanih stroškov zdravstvene blagajne.