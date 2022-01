Mladega očeta bi lahko rešili smrti, a se noče cepiti proti covid-19

"Po kakršni koli presaditvi, najsi gre za srce ali ledvico, je vaš imunski sistem izklopljen. Ubije vas lahko navaden prehlad, gripa, covid-19. Organi za presaditve, ki jih imamo na voljo, so redki in dragoceni. Ne bomo jih dali nekomu, ki ima slabe možnosti za preživetje po operaciji v primerjavi z nekom, ki se je cepil," so v bolnišnici Brigham and Women's utemeljili odločitev, da so 31-letnega očeta dveh otrok umaknili s seznama kandidatov za presaditev srca. Foto: Reuters