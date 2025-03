Pri Svetovni atletiki niso razkrili datuma vpeljave tega jemanja vzorcev, je pa tiskovna agencija PA poročala, da želi krovna zveza testiranje imeti na voljo že na septembrskem svetovnem prvenstvu v Tokiu.

"Menimo, da je to res pomemben način vzdrževanja absolutne osredotočenosti na integriteto tekmovanja," je med drugim dejal predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe. Svetovna atletika se je pred časom posvetovala o predlogu, Coe pa je pojasnil, da so dobili nazaj takšen odziv, da je to absolutno prava pot ob pogoju, da testiranje ni preveč vsiljivo.

Na vprašanje, ali čuti, da bo ta politika zdržala pravne izzive, je odgovoril pritrdilno in dodal: "Toda treba je sprejeti dejstvo, da je to svet, v katerem živimo".

