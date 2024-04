Po predlogu SDS bi se referendumsko vprašanje glasilo: Ali ste za to, da državni zbor sprejme zakon, ki bo urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge?

Kot so zapisali v obrazložitvi, vprašanje glede prisotnosti prepovedanih drog med politiki ostaja že vrsto let neodgovorjeno. "Pričakovano ravnanje poslancev DZ, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev je, da svoje naloge opravljajo odgovorno, vestno, nepristransko in kakovostno. Odgovorna politika je tudi transparentna politika, ki pri svojem delovanju vseskozi zasleduje načelo preglednosti delovanja funkcionarjev," so izpostavili. Državljani so po njihovem prepričanju "vsekakor upravičeni do informacij, ali posamezni funkcionar svoje delo res opravlja tako, kot se od njega pričakuje".

Predlog zakona je DZ vsakič zavrnil

SDS je v tem mandatu v zakonodajni postopek dvakrat že vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, a ga je DZ vsakič zavrnil. Predlagani rešitvi je nasprotovala tudi vlada, po oceni katere bi predlog nesorazmerno posegel v zasebnost posameznika.

Obenem je SDS vložila še dva predloga za razpis posvetovalnega referenduma, in sicer o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado. O vseh treh bo DZ predvidoma ta teden odločal na izredni seji, o sklicu katere se bo kolegij predsednice DZ dogovoril v torek.

Medtem pa je DZ prejšnji teden že sprejel predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga predlagale vse tri koalicijske stranke, ter o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ in o pridelavi, predelavi in uporabi konoplje, ki ju je predlagala Svoboda. Datum njihove izvedbe naj bi poslanci z odloki določili ta teden.