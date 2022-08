Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finska predsednica vlade Sanna Marin je danes opravila test na droge, potem ko je bil ta teden objavljen videoposnetek z zabave , na katerem je mogoče videti, kako pleše in se zabava, v ozadju pa je mogoče slišati ljudi, ki naj bi med drugim govorili tudi o kokainu. Rezultat testa za droge naj bi bil znan čez približno teden dni, je povedala v izjavi.

"Nikoli v življenju nisem jemala drog," je Marinova dejala na novinarski konferenci, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, in izrazila željo, da ljudje takšnih stvari ne bi trdili brez dokazov.

V četrtek je po spletu zaokrožil videoposnetek, na katerem je 36-letna Marinova plesala z nekaj znanimi prijatelji v zasebnem stanovanju, nato pa obiskala dva bara. Nekateri finski novinarji trdijo, da so na posnetku slišali komentarje o drogah.

Eden od poslancev iz vrst koalicijske partnerice je v četrtek premierko pozval, naj opravi test na droge.

Na vprašanje, ali je bila na kraju, kjer so ljudje uživali droge, je Marinova danes odgovorila: "Seveda ne morem vedeti, ali je kdo užival nekaj, česar sama nisem videla. V noči, ki je prikazana na videoposnetku, nisem opazila, da bi kdo užival droge."

Marinova je zavrnila vprašanja o tem, ali je bila glede na napetosti med Helsinki in Moskvo v primernem stanju, v katerem bi lahko vodila državo, ko je bila na zabavi. "Državni svet je vedno funkcionalen in seje se ne sklicujejo sredi noči," je dejala. "Če me potrebujete, sem vedno pripravljena na delo."

Marinova je v preteklosti že vzbujala pozornost zaradi obiskovanja rock festivalov in zabav v nočnih klubih. Medtem ko so številni mladi na Finskem ponosni na "divjo plat" svoje premierke, je videoposnetek sprožil tudi kritike ljudi, ki menijo, da je njeno vedenje neprimerno.

Marinovo je nemška revija Bild označila za "najbolj kul premierko na svetu" in se navduševala nad njeno "sproščeno, moderno in samozavestno" bleščečo opravo, ki jo je ta teden nosila na urbanem festivalu Flow v Helsinkih.