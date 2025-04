Dokončno odpovedano SP v cestnih tekih

Svetovna atletika (SA) je sporočila, da je dokončno odpovedala letošnje svetovno prvenstvo v cestnih tekih in ga po odpovedi San Diega ne bodo pripravili kje drugje. Na nedavnem tovrstnem evropskem prvenstvu v Belgiji je Šentjernejčanka Klara Lukan osvojila bronasto medaljo.

Sprva je bilo SP v cestnih tekih predvideno septembra v San Diegu, a so ga prejšnji mesec skupaj z ameriškimi organizatorji odpovedali, v mednarodni atletski federaciji pa so iskali nadomestno prizorišče.

Svet Svetovne atletike se je odločil, da ne bo ponudil organizacije nobenemu izmed možnih prirediteljev, tudi zaradi zahtevnih priprav, saj poleg elitnih tekačev na teh prvenstvih v zadnjem obdobju tečejo tudi rekreativci.

Naslednje SP v cestnih tekih bo tako prihodnje leto v Koebenhavnu. Za prvenstvo na Danskem 19. in 20. septembra 2026 je zanimanje izrazilo prek 100.000 tekačic in tekačev, ki se bodo potegovali za 35.000 prostih mest na polmaratonu. Nastopi bodo potekali še na miljo in na pet km.

