Začetek diamantne lige brez Slovencev, v Dohi bo že drugače

Letošnja sezona atletske diamantne lige se bo začela že v soboto v kitajskem Xiamenu, a brez slovenskih predstavnikov. Obiskala bo štiri celine in 13 držav, preden se bo 27. in 28. avgusta končala v Zürichu. V dolgi sezoni pod okriljem svetovne atletike bo nato septembra še osrednji dogodek, svetovno prvenstvo v Tokiu.

Na diamantnem uvodu na Kitajskem še ne bo slovenskih predstavnikov, druga tekma bo 3. maja v Šanghaju, na tretji 16. maja v Dohi pa bodo že nastopili Slovenci na čelu z evropskim prvakom in svetovnim podprvakom v metu diska Kristjanom Čehom.

V Xiamenu bodo namreč v metu diska tekmovale le ženske s še enim dvobojem med prvouvrščenima na svetu, domačinko Bin Feng in Valarie Allman iz ZDA. Na lanskih olimpijskih igrah je bila boljša Allman.

Tudi ženskega skoka s palico še ne bo na programu, bodo pa v tej disciplini tekmovali atleti na čelu z enim največjih zvezdnikov kraljice športov. Lani je prav v Xiamenu svetovni rekord dosegel Šved Mondo Duplantis s 6,24 m, nato je poleti v Parizu osvojil še svojo drugo zlato olimpijsko medaljo, prav tako s svetovnim rekordom.

Šved Mondo Duplantis je lani na Kitajskem postavil nov svetovni rekord. Foto: Reuters

V skoku v višino se bo predstavila svetovna rekorderka, olimpijska in svetovna prvakinja, Jaroslava Mahučik iz Ukrajine. Prav tako svetovni rekorderki in večkratni olimpijski in svetovni prvakinji iz Kenije, Faith Kipyegon in Beatrice Chebet. Prva bo tekla na 1000 m, druga pa na 5000 ter se bo soočila s svetovno rekorderko na 5000 m Gudaf Tesgay iz Etiopije.

Zanimivo bo tudi na krajših razdaljah. Na 100 m bosta v startnih blokih zmagovalec prejšnjih dveh let v Xiamenu Christian Coleman iz ZDA ter zlat na OI na 200 m Letsile Tebogo iz Bocvane. Na 200 m bo v vlogi favoritinje olimpijska zmagovalka in štirikratna svetovna prvakinja, Jamajčanka Shericka Jackson, v teku na stadionski krog pa Kirani James, olimpijski in svetovni prvak iz Grenade.

Denarni sklad znaša rekordnih 8,31 milijona evrov

Tako kot v prejšnjih letih bo diamantna liga največje atletske zvezde peljala na štiri celine na 14 enodnevnih mitingov, najuspešnejše pa nato čaka dvodnevni finale v Zürichu.

Po uvodnih mitingih na Kitajskem se bo najprestižnejša atletska liga nato preselila v Doho in Rabat, preden bo 6. junija na sporedu prvi miting v Evropi, gostil ga bo Rim.

Foto: Guliverimage

Sledili bodo Oslo, Stockholm in Pariz, nato Eugene v ZDA, Monaco in London, naslednji bodo na vrsti Chorzow, Lozana in Bruselj, finale pa bo po letu 2022 vnovič v Zürichu.

Vsaka disciplina bo prisotna od štirikrat do sedemkrat na poti do finala, vseh 32 prvakov diamantne lige bodo okronali v Zürichu, kjer bodo dobili lovorike in si razdelili rekorden 8,31 milijona evrov visok denarni sklad.

Na prvih 14 mitingih bodo izplačali po 450.000 evrov, na finalu pa dva milijona evrov. Nagrade na prvih 14 mitingih bodo med 26.980 in 44.960 evri, na finalu pa med 53.960 in 89.950.